人事ポリシー研修ビデオ：コンプライアンスと開発を簡素化
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なビデオベースの学習で人事コンプライアンス、ハラスメント防止、多様性研修を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マネージャーやチームリーダー向けに、効果的な従業員研修と開発における多様性の重要な役割を強調する60秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちたグラフィックと現代的な音楽を利用し、フレンドリーな声のナレーションが視聴者を包括的な職場の利点を通じて案内し、積極的な参加を促すことを目指します。
すべての従業員向けに、労働者のメンタルヘルスに関する30秒のサポートビデオを制作し、サポートサービスに関する人事ポリシーの重要な側面を説明します。ビジュアル的には、穏やかな色合いと優しいアニメーションを使用して落ち着いた美学を採用し、明確で簡潔な字幕/キャプションが重要な情報を強調し、アクセシビリティを確保します。音声は穏やかで、視聴者に理解と安心感を提供します。
新入社員向けに50秒の歓迎ビデオが必要です。これは、人事の基本を紹介し、従業員の定着のための道筋を示し、初日からポジティブなトーンを設定します。このビデオは、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して洗練されたプロフェッショナルな外観を持ち、情報を提供するテキストオーバーレイと関連するストック映像を組み合わせて、魅力的で理解しやすいオリエンテーションを作成します。ナレーションは励ましのものであり、明確で明瞭な音声で新しいチームメンバーを重要な初期情報に案内します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして人事研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的な人事研修ビデオの制作を効率化します。これにより、組織はスクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオベースの学習コンテンツに変換でき、広範な撮影や編集の専門知識を必要としません。
HeyGenを使用してどのような人事コンプライアンスとポリシー研修を開発できますか？
HeyGenは、人事ポリシー、ハラスメント防止、多様性、職場の暴力などの重要なトピックをカバーする包括的な人事コンプライアンス研修ビデオの作成に最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、すべての人事コンプライアンスコースのトピックが一貫して提示されることを保証できます。
HeyGenはソフトスキルの従業員研修と開発をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、コミュニケーション、リーダーシップ、労働者のメンタルヘルスなどの重要なソフトスキルに焦点を当てた従業員研修と開発のためのダイナミックなビデオコンテンツの作成を可能にします。音声生成とシーン機能を活用して、効果的なマイクロラーニングを通じて従業員の定着を促進します。
HeyGenのAIワークフローはどのようにしてビデオ制作の効率を向上させますか？
HeyGenのAIワークフローは、スクリプトから最終出力までのビデオ制作の多くの側面を自動化することで効率を大幅に向上させます。これには、豊富なメディアライブラリへのアクセスや柔軟なアスペクト比のリサイズが含まれ、高品質なビデオベースの学習資料をより迅速に制作することが容易になります。