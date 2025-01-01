人事方針要約ビデオメーカー：チームを簡素化し、引き付ける
複雑な方針をAIアバターを使用して明確でダイナミックなビデオに変換し、トレーニングとコミュニケーションのエンゲージメントを向上させます。
新入社員向けに、会社の文化と基本的な初期情報を紹介する45秒のインスピレーションを与えるオンボーディングビデオを開発する必要があります。ビジュアルスタイルは温かく招待的であり、ダイナミックなビジュアルと事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用してシームレスな歓迎体験を作り出します。音声はフレンドリーで明瞭なボイスオーバー生成を特徴とし、新入社員が最初のステップを進むのをガイドし、トレーニングビデオとして効果的なツールにします。
将来の候補者向けに、会社で働くことのユニークな利点を強調する30秒の雇用者ブランディングビデオを生成してください。ビジュアルプレゼンテーションは現代的でエネルギッシュであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストック映像を取り入れ、主要な従業員の証言とワークライフの質を示します。自動字幕はアクセシビリティと広範なリーチを確保するために不可欠であり、AIビデオメーカーで効率的に作成された強力なリクルートメントビデオとして位置付けます。
すべての従業員向けに、年間の福利厚生登録プロセスまたは複雑な規制の更新を要約する75秒の説明ビデオを制作することを検討してください。このビデオは、プロフェッショナルでクリーンな美学を採用し、明確なグラフィックスと簡潔な情報提供を行います。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、すべてのプラットフォームで見栄えを良くし、字幕/キャプションを活用して理解を向上させ、このHRビデオメーカーで複雑な方針を魅力的なビデオ要約に変えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複雑な人事方針の説明を簡素化できますか？
HeyGenは直感的な人事方針要約ビデオメーカーとして機能し、複雑な会社方針文書を理解しやすいビデオに変換します。HeyGenのAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、更新を明確に伝え、組織全体での理解を確保します。
HeyGenは内部コミュニケーションとトレーニングの強化にどのように役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーを使用して、魅力的な内部コミュニケーションとトレーニングビデオを作成する力を組織に与えます。AIアバターと自動ボイスオーバーを利用して、従業員のエンゲージメントと重要な情報の理解を向上させる魅力的なビデオ要約を制作します。
HeyGenは魅力的なリクルートメントと雇用者ブランディングビデオの作成に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは高品質なリクルートメントビデオを生成し、雇用者ブランディングを紹介する効果的なAIビデオメーカーです。幅広いビデオテンプレートとカスタマイズオプションにアクセスして、トップタレントを引き付け、会社の文化を強調するダイナミックなビジュアルを作成します。
HeyGenのプラットフォームは迅速なビデオ作成にどれほど使いやすいですか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターを提供し、誰でも効率的にプロフェッショナルなビデオを制作できるようにします。テキスト-to-ビデオ機能、多様なAIアバター、自動字幕を使用して、プロフェッショナルな方針発表ビデオや説明ビデオを数分で作成できます。