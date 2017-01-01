人事ポリシージェネレーター: カスタムポリシーを迅速に作成
包括的でコンプライアンスに準拠した人事ポリシーを数分で作成し、AIアバターを使用して新しいガイドラインをチームに説明します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
従業員ハンドブックジェネレーターとカスタマイズ可能なテンプレートの力を、60秒のダイナミックな説明ビデオで紹介します。このビデオは、急成長中の中小企業の人事専門家を対象に、モダンで活気あるグラフィックスと自信に満ちた声で、HeyGenのAIアバターがどのように複雑なポリシー作成を簡単に行えるかを示します。
特定の文書、例えば行動規範のためのAI人事ポリシージェネレーターのスピードと正確さを、30秒のクリスプなスポットで強調します。企業の人事部門や法令遵守チームを対象に、洗練されたミニマリストデザインと落ち着いた権威ある声で、複雑なポリシー作成をシームレスに行う方法を強調します。
プライバシーポリシーから新入社員の効果的なオンボーディングまで、HRドキュメントジェネレーターの包括的な機能を45秒の魅力的なビデオで探ります。中規模企業の人事リーダーやオペレーションマネージャーを対象に、インフォグラフィックスタイルで親しみやすく情報豊かなトーンで、HeyGenのテンプレートとシーンの多様な人事ニーズへの対応力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして人事ポリシーと従業員トレーニングのコミュニケーションを支援しますか？
HeyGenは、テキストベースの人事ポリシーやトレーニングマニュアルを魅力的なビデオコンテンツに変換します。AIアバターと声を活用することで、リモートワークガイドラインや新入社員のオンボーディングなど、複雑な人事ポリシーを明確に伝え、理解とエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは人事文書のビデオコンテンツを効率的に作成する方法を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、従業員ハンドブックやプライバシーポリシーなどの重要な人事文書のビデオ説明の作成を簡素化します。テキストをビデオに変換する機能を使用して、人事ドキュメントジェネレーターのニーズに合わせてコンテンツ作成の効率を大幅に向上させることができます。
HeyGenで作成したビデオを自社の特定の人事ポリシーにカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはすべての人事関連ビデオコンテンツに対して強力なカスタマイズオプションを提供します。ロゴや会社の色を含むブランディングコントロールを適用して、カスタム人事ポリシーや利用規約に関するビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するように、カスタマイズ可能なテンプレートを使用できます。
HeyGenのAIアバターテクノロジーは、行動規範のような重要なポリシーのコミュニケーションをどのように強化しますか？
HeyGenのAIアバターは、行動規範やその他の重要な人事ポリシーを生き生きとさせ、情報を伝えるダイナミックでプロフェッショナルな方法を提供します。この革新的なポリシー作成アプローチは、複雑なテーマをすべての従業員にとってよりアクセスしやすく、記憶に残るものにします。