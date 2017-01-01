人事ポリシージェネレーター: カスタムポリシーを迅速に作成

包括的でコンプライアンスに準拠した人事ポリシーを数分で作成し、AIアバターを使用して新しいガイドラインをチームに説明します。

小規模ビジネスオーナーや忙しい人事マネージャーを対象に、45秒のビデオで重要な人事ポリシーを簡単に生成する方法を発見してください。ビデオには、明確でプロフェッショナルなビジュアルと、励ましの声で、スクリプトから会社のガイドラインを迅速にビデオに変換する方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員ハンドブックジェネレーターとカスタマイズ可能なテンプレートの力を、60秒のダイナミックな説明ビデオで紹介します。このビデオは、急成長中の中小企業の人事専門家を対象に、モダンで活気あるグラフィックスと自信に満ちた声で、HeyGenのAIアバターがどのように複雑なポリシー作成を簡単に行えるかを示します。
サンプルプロンプト2
特定の文書、例えば行動規範のためのAI人事ポリシージェネレーターのスピードと正確さを、30秒のクリスプなスポットで強調します。企業の人事部門や法令遵守チームを対象に、洗練されたミニマリストデザインと落ち着いた権威ある声で、複雑なポリシー作成をシームレスに行う方法を強調します。
サンプルプロンプト3
プライバシーポリシーから新入社員の効果的なオンボーディングまで、HRドキュメントジェネレーターの包括的な機能を45秒の魅力的なビデオで探ります。中規模企業の人事リーダーやオペレーションマネージャーを対象に、インフォグラフィックスタイルで親しみやすく情報豊かなトーンで、HeyGenのテンプレートとシーンの多様な人事ニーズへの対応力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

人事ポリシージェネレーターの使い方

AI人事ポリシージェネレーターを使用して、ビジネスに合わせた人事文書を効率的に作成し、コンプライアンスと明確さを確保します。

1
Step 1
ポリシータイプを選択
プライバシーポリシーや行動規範など、さまざまな人事ニーズに合わせたカスタマイズ可能なテンプレートから選択して、文書の基礎を設定します。
2
Step 2
ポリシーの詳細をカスタマイズ
会社の特定の詳細や要件を入力して、独自の組織文化や法的義務に合ったカスタム人事ポリシーを確保します。
3
Step 3
文書を生成
AI人事ポリシージェネレーターを活用して、選択と入力に基づいて包括的でコンプライアンスに準拠した人事文書を即座に作成します。
4
Step 4
レビューと最終化
生成された従業員ハンドブックや特定のポリシーを徹底的にレビューし、組織内での実施に向けて正確性と準備を確保するために必要な編集を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポリシーの更新を迅速に伝達

重要な人事ポリシーの更新や従業員ハンドブックの重要なセクションを強調するために、数分で魅力的な短いビデオクリップを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして人事ポリシーと従業員トレーニングのコミュニケーションを支援しますか？

HeyGenは、テキストベースの人事ポリシーやトレーニングマニュアルを魅力的なビデオコンテンツに変換します。AIアバターと声を活用することで、リモートワークガイドラインや新入社員のオンボーディングなど、複雑な人事ポリシーを明確に伝え、理解とエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは人事文書のビデオコンテンツを効率的に作成する方法を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、従業員ハンドブックやプライバシーポリシーなどの重要な人事文書のビデオ説明の作成を簡素化します。テキストをビデオに変換する機能を使用して、人事ドキュメントジェネレーターのニーズに合わせてコンテンツ作成の効率を大幅に向上させることができます。

HeyGenで作成したビデオを自社の特定の人事ポリシーにカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはすべての人事関連ビデオコンテンツに対して強力なカスタマイズオプションを提供します。ロゴや会社の色を含むブランディングコントロールを適用して、カスタム人事ポリシーや利用規約に関するビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するように、カスタマイズ可能なテンプレートを使用できます。

HeyGenのAIアバターテクノロジーは、行動規範のような重要なポリシーのコミュニケーションをどのように強化しますか？

HeyGenのAIアバターは、行動規範やその他の重要な人事ポリシーを生き生きとさせ、情報を伝えるダイナミックでプロフェッショナルな方法を提供します。この革新的なポリシー作成アプローチは、複雑なテーマをすべての従業員にとってよりアクセスしやすく、記憶に残るものにします。