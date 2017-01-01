HRポリシービデオジェネレーター: HRポリシーコミュニケーションの効率化
HeyGenのAIアバターを使用して、従業員のオンボーディングとポリシー更新のための明確なHRビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のスタッフ向けに、更新された経費報告手順を説明する30秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを開発してください。メディアライブラリ/ストックサポートから明るいインフォグラフィックスタイルのビジュアルを使用し、フレンドリーでアップビートな音声トラックを用いて複雑な情報を簡素化し、HRビデオの迅速な理解を確保します。
全チームメンバーと新入社員を対象に、データプライバシーに焦点を当てた60秒のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。プロフェッショナルな声の生成と明確な字幕/キャプションを用いて、重要な規制を強調し、AI HRビデオメーカーの力を活用してシームレスな配信を実現します。
潜在的な候補者を対象にした40秒のインスパイアリングな採用ビデオを作成し、会社の活気ある文化と従業員エンゲージメントの取り組みを紹介してください。多様なテンプレートとシーンを使用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと温かみのある招待的なビジュアルスタイルを活用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを用いてさまざまなソーシャルプラットフォームに簡単に適応させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてHRポリシービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI HRビデオメーカーとして機能し、複雑なポリシードキュメントを魅力的な「HRビデオ」に簡単に変換します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、ユーザーはテキストから明確でプロフェッショナルな「HRポリシービデオジェネレーター」コンテンツを迅速に生成できます。
ポリシー更新以外に、HeyGenは他のHRコミュニケーションをどのように強化できますか？
HeyGenは非常に多用途で、「従業員のオンボーディング」、「コンプライアンス研修」、および「内部コミュニケーション」に最適です。その「AIビデオジェネレーター」機能により、HRチームはカスタムボイスオーバーと字幕を使用して魅力的な「研修ビデオ」や「採用ビデオ」を作成し、「従業員エンゲージメント」を促進できます。
HeyGenはHRビデオコンテンツのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、会社のアイデンティティに合わせた「HRビデオ」を作成するための広範なブランディングコントロールを提供します。ユーザーは「カスタマイズ可能なテンプレート」を活用し、ロゴを組み込み、特定の色を選択し、多様な「AIアバター」から選んで、すべての「ポリシー更新」とコミュニケーションに一貫した外観を作成できます。
HeyGenは多様なHRニーズに対応したビデオの効率的な生成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは「テキストからビデオ」機能を通じて、さまざまな「HRビデオ」の作成プロセスを効率化します。「従業員のオンボーディング」から「コンプライアンス研修」、さらにはダイナミックな「採用ビデオ」まで、HeyGenはすべての「内部コミュニケーション」において高品質で関連性のある迅速な制作を保証します。