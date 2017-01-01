HR概要ビデオメーカー：簡単に魅力的なHRビデオを作成
AIアバターを使用して魅力的なHRビデオを作成し、従業員のトレーニングとオンボーディングを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員向けに45秒の魅力的な説明ビデオを開発し、新しい会社のポリシーやソフトウェアの更新を説明します。部門マネージャーが情報を迅速に伝達することを目的としています。このトレーニングビデオは、動的なテンプレートとシーンを利用し、テキストからビデオへのスクリプトから直接生成され、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで補完され、明確さと保持を確保します。
潜在的な求職者を対象にした30秒の魅力的な採用ビデオをデザインし、会社の活気ある職場環境と従業員のエンゲージメントイニシアチブを紹介します。この短くダイナミックな作品は、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化され、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、目を引くテンプレートで始まり、キャリアの機会に対する関心を即座に引き付けます。
全従業員向けに60秒のプロフェッショナルなHR発表ビデオを制作し、重要な会社の更新や福利厚生の変更を詳述し、HRチームが時間とリソースを節約できるように設計されています。リアルなAIアバターを利用して、安心感のあるトーンでメッセージを伝え、正確なボイスオーバー生成とアクセス可能な字幕/キャプションを通じてすべての情報が明確に伝えられるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように効果的なHRビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは、HRチームがプロフェッショナルなHRビデオを簡単に作成できるようにし、包括的なHRビデオメーカーとして機能します。使いやすいオンラインエディターとビデオテンプレートにより、さまざまなHRニーズに合わせた魅力的なコンテンツの制作が簡単になります。HeyGenを使用すると、注目を集め、会社の文化を構築する高品質なビデオを効率的に制作できます。
HeyGenでどのような種類のHRビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、HRプロフェッショナルは、影響力のあるオンボーディングビデオ、包括的なトレーニングビデオ、魅力的な採用ビデオなど、幅広い重要なHRビデオを簡単に作成できます。このプラットフォームは、従業員のエンゲージメントを構築し、複雑なトピックを魅力的な説明ビデオで説明することをサポートし、迅速な会社の更新も可能にします。
HeyGenはHRビデオ制作を効率化するAIツールを提供していますか？
はい、HeyGenは高度なAIツールを活用して、HRビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。リアルなアバター、スクリプトからのテキストからビデオへの機能、および自動ボイスオーバー生成を利用できます。このプラットフォームには自動字幕も含まれており、チームの貴重な時間とリソースを節約します。
HeyGenはどのように従業員のエンゲージメントを向上させ、HRリソースを節約しますか？
HeyGenは、チームに共鳴する動的でパーソナライズされたHRコンテンツの作成を可能にすることで、従業員のエンゲージメントを向上させます。ドラッグアンドドロップツールとテンプレートを使用してビデオ作成を簡素化することで、HR部門は大幅な時間とリソースを節約できます。これにより、より効率的なコミュニケーションと全体的に強力な従業員体験が可能になります。