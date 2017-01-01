HR概要ジェネレーター: HRドキュメントを簡素化

スマートテンプレートを使用してHRドキュメント作成を効率化し、時間を節約しましょう。AIアバターを活用して、従業員のオンボーディング、トレーニング、サポートを効果的に行います。

新入社員向けに魅力的なHR概要ビデオを簡単に作成することを想像してください。この45秒のプロンプトは、小規模ビジネスのオーナーやHRマネージャーを対象に、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートがどのように迅速なセットアップを可能にするかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく歓迎的で、アップビートなバックグラウンドトラックと親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使って、どのように簡単にスクリプトを洗練されたビデオに変えることができるかを示し、貴重な時間を節約します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
採用担当者や採用マネージャーにとって、詳細な職務記述書の作成は時間がかかることがあります。この60秒のビデオプロンプトは、統合されたライティングアシスタンスを備えたインテリジェントな職務記述書ジェネレーターの使用方法を示します。ビジュアル的には、クリーンでモダンなインターフェースのウォークスルーを特徴とし、AIアバターが効率的なコンテンツ作成の利点を語り、HeyGenのボイスオーバー生成によって明確で指導的なオーディオスタイルを確保します。
サンプルプロンプト2
忙しいHRプロフェッショナルが従業員ハンドブックの作成という困難なタスクをどのように効率的なプロセスに変えるかをご覧ください。この30秒のナラティブは、成長中の企業のHRプロフェッショナル向けに設計されており、HRドキュメントジェネレーターの力を強調しています。ビジュアルとオーディオスタイルは迅速で効率的であり、字幕やHeyGenのプロフェッショナルテンプレートとシーンを使用して重要なポイントを強調し、迅速なドキュメント作成を示します。
サンプルプロンプト3
HRサーベイジェネレーターからの乾いたHRレポートやインサイトを、オンボーディング、トレーニング、従業員サポートのための魅力的なトレーニング資料に変換する方法を発見してください。この90秒のプロンプトは、ラーニング＆ディベロップメントスペシャリストやHRジェネラリスト向けに調整されており、視覚的に豊かでダイナミックなプレゼンテーションに焦点を当てています。ビデオは、鮮明なグラフィックスと関連するメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを組み合わせ、励ましと明確な声を特徴とし、HeyGenの影響力のあるビデオコンテンツ作成能力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HR概要生成の仕組み

スマートテンプレートとAIツールを使用して、魅力的で包括的なHR概要を簡単に作成し、HRドキュメントを効率化します。

1
Step 1
HR概要を作成
カスタマイズ可能なテンプレートを選択するか、HR概要コンテンツを直接入力して開始します。これが効率的なHRドキュメント作成の基盤となります。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
特定のHRポリシーや情報で概要をパーソナライズします。AIアバターを使用して重要なセクションを提示し、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアル要素を適用
書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアルに変換します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、概要のための魅力的なビデオセグメントを自動生成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
包括的なHR概要を完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを準備し、従業員のオンボーディング、トレーニング、サポートに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員のオンボーディングを加速

AIを活用して、包括的なビデオベースのオンボーディングプログラムを開発し、新入社員を効率的に統合し、重要なHR情報を説明します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてHRドキュメントを効率化し、チームの時間を節約できますか？

HeyGenは、ダイナミックなテキスト-to-ビデオプレゼンテーションを通じて、プロフェッショナルなHRドキュメントを効率的に作成する力をチームに与えます。AIツールとライティングアシスタンス機能を活用することで、複雑なHRコンテンツを魅力的なビジュアルに変換し、プロセスで大幅に時間を節約できます。

従業員のオンボーディングとトレーニングにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenは、従業員のオンボーディング、トレーニング、サポートの方法を革新し、パーソナライズされたビデオコンテンツの作成を可能にします。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、従業員ハンドブックからインタラクティブなトレーニングセッションまで、理解と記憶を向上させる魅力的なモジュールを開発します。

HeyGenは魅力的なHRレポートやポリシーの説明を生成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、静的なHRレポートやポリシードキュメントを魅力的なビデオ形式に変換することができます。自動ボイスオーバー生成とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、複雑なHRポリシーを明確で影響力のある形でオーディエンスに説明します。

HeyGenのAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートは、HRコミュニケーションをどのように向上させますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、HRコミュニケーションに一貫したプロフェッショナルな顔を提供し、スマートテンプレートはさまざまなHRドキュメント作成ニーズに迅速なスタートを提供します。これらの機能は、高品質でブランド化されたビデオコンテンツを提供し、注目を集め、重要なHRメッセージを効果的に伝えます。