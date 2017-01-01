HRオリエンテーションビデオメーカー：社員オンボーディングを簡素化

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して迅速に作成されたプロフェッショナルなビデオで、新入社員のオンボーディング体験を合理化します。

新入社員向けに60秒の歓迎HRオリエンテーションビデオを制作し、魅力的なAIアバターが会社の重要な価値観を落ち着いたプロフェッショナルな声で伝える内容にします。明るく魅力的なオフィスのビジュアルを背景に、この初期のオンボーディングビデオは、会社での旅に対する帰属意識と熱意を植え付けることを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の社員が新しい会社の方針を迅速に把握できるように設計された45秒の社員オンボーディングビデオを作成します。鮮やかなテンプレートとシーンを活用し、重要な情報を強調するために明確な字幕を使用します。視覚スタイルはアニメーションのグラフィックとアップビートな背景音楽で魅力的にし、複雑なトレーニングビデオの内容を簡単に理解し記憶に残るものにします。
サンプルプロンプト2
潜在的な採用候補者やインターンを対象に、組織のダイナミックでモダンな文化を強調する30秒のHRビデオメーカーショーケースを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、速いペースでインスピレーションを与えるメッセージを語り、多様なチームと成功したプロジェクトのクイックカットを使用し、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズを行います。
サンプルプロンプト3
中級管理職向けに新しいコンプライアンスの更新に関する包括的な90秒のHRオリエンテーションビデオを生成します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、関連性のあるプロフェッショナルなイメージを使用します。ビデオはクリーンなデザインと情報豊富なインフォグラフィックを備えた権威ある視覚スタイルを採用し、プロフェッショナルなナレーターの声で補完され、複雑な規制を理解するための重要なトレーニングビデオリソースとして機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HRオリエンテーションビデオメーカーの使い方

魅力的でプロフェッショナルなHRオリエンテーションビデオを、最初から最後まで簡単にデザインして、新入社員の体験を合理化します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
プロフェッショナルにデザインされたさまざまなテンプレートとシーンから選択し、社員オンボーディングビデオを簡単に作成し始めましょう。
2
Step 2
AIボイスオーバー用スクリプトを入力
書かれたスクリプトを簡単に入力し、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、HRオリエンテーションビデオメーカーのプロジェクトに最適な自然な音声のボイスオーバーを生成します。
3
Step 3
AIアバターとブランディングを選択
多様なAIアバターから選択してコンテンツを提示し、HRビデオメーカーのプロジェクトを魅力的なバーチャルプレゼンターで強化します。
4
Step 4
ガイドを生成してエクスポート
アクセシビリティを向上させるために自動的に字幕を追加し、プロフェッショナルなHRオリエンテーションビデオを完成させ、新入社員をさまざまなプラットフォームで引き付ける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなHRビデオを作成

HRコミュニケーションのためのインスピレーションを与えるビデオを制作し、ポジティブな職場環境を育み、社員の士気を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにHRオリエンテーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なHRオリエンテーションビデオメーカーで、コンテンツ作成を簡素化します。すぐに使えるテンプレートとAIアバターを活用して、魅力的な社員オンボーディングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenが効率的な社員オンボーディングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIによる自動生成スクリプトとテキスト-to-ビデオ機能を活用し、テキストをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換します。これにより、広範なビデオ編集経験がなくても高品質なオンボーディングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenでトレーニングビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をシームレスに統合できます。これにより、すべてのトレーニングビデオコンテンツが企業のアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenはトレーニングビデオの多言語対応とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能と自動字幕を提供します。これらの機能は、さまざまなオーディエンスに対する社員オンボーディングビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。