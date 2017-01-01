新入社員向けに、会社の活気ある文化とチームのユニークさに焦点を当てた60秒の歓迎ビデオを作成してください。ターゲットは、新しい社員体験にすぐに溶け込む必要がある新入社員です。ビジュアルスタイルは、明るい色と多様なチームメンバーを表現するフレンドリーなAIアバターを使用し、温かく招待的なものにしてください。HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成された、明るくプロフェッショナルなオーディオスタイルを伴います。

ビデオを生成