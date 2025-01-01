HRオンボーディングビデオツール：人材を引き付け、維持する
AIアバターを使用してパーソナライズされたウェルカムビデオを作成し、トレーニングモジュールを強化して、記憶に残る従業員体験を提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモートHRチームを対象にした60秒のビデオを制作し、「リモートオンボーディング」のための「魅力的なビデオセッション」をどのように実施するかを示します。ビジュアル的にはダイナミックでモダンなもので、オンボーディングのさまざまな側面を強調するために、異なるプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」をシームレスに切り替えます。音声はクリアなナレーションを特徴とし、アクセシビリティのために「字幕/キャプション」を追加し、HeyGenがバーチャルな紹介をどのようにインパクトのある体験に変えるかを示します。
L&Dスペシャリストを対象にした30秒の指導ビデオを開発し、HeyGenの「アニメーションテンプレート」を使用した「トレーニングモジュール」の「カスタマイズ」に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで明るく、スクリプトを使用して「テキストからビデオへ」迅速に変換する方法を示すクイックカットを含み、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの鮮やかなグラフィックを組み込みます。明確で指導的なナレーションが視聴者をクリエイティブプロセスに導きます。
小規模ビジネスオーナーとHRジェネラリスト向けに50秒のプロモーションビデオをデザインし、HeyGenの「AI駆動機能」を使用して魅力的な「オンボーディングビデオ」を簡単に作成する方法を示します。ビジュアルの美学はクリーンで親しみやすく、「AIアバター」がどのようにして重要な情報を簡単に伝えるかを示します。音声はフレンドリーで安心感のあるナレーションで、プロフェッショナルな見た目のコンテンツの力を強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じてどのプラットフォームにも簡単に最適化できることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員のオンボーディングプロセスを向上させることができますか？
HeyGenは革新的なHRオンボーディングビデオツールで、従業員のオンボーディングを大幅に効率化し、向上させます。AIアバターを使用した魅力的なビデオセッションやパーソナライズされたウェルカムビデオを作成することで、リモートオンボーディング体験を新入社員全員にとってダイナミックで一貫性のあるものにします。
HeyGenはオンボーディングビデオにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、オンボーディングビデオがあなたのユニークな企業文化とブランドを本物に反映するための広範なカスタマイズオプションを提供します。多様なビデオテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロール、AI駆動機能を活用して、視覚的に魅力的でパーソナライズされたウェルカムビデオやトレーニングモジュールを制作できます。
HeyGenのAI機能はHRチームのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動機能は、HRチームがスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換できるようにすることで、ビデオ作成を簡素化します。スクリプトからのテキストからビデオへの機能と高度なナレーション生成により、広範な制作専門知識がなくても高品質なトレーニングモジュールやオンボーディングビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは大規模なリモート従業員オンボーディングの取り組みをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、大規模なリモートの取り組みを特に対象とした包括的な従業員オンボーディングのためのスケーラブルなビデオツールとして設計されています。効率的なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターにより、グローバルな労働力に一貫して高品質でパーソナライズされたウェルカムビデオを提供し、全員に均一でプロフェッショナルなスタートを保証します。