シームレスな統合のための究極のHRオンボーディングビデオメーカー
強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して、新入社員の統合を効率化し、効果的で魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、会社の重要な福利厚生と主要なポリシーを明確に説明する60秒の情報ビデオを作成してください。このビデオは、明確で簡潔なモーショングラフィックスとプロフェッショナルなナレーション、落ち着いた情報音楽を使用して情報の保持を確実にします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すれば、複雑なポリシー文書を簡単に消化できるビジュアルコンテンツに変換し、効果的なオンボーディングビデオの作成プロセスを簡素化します。
特定の部門内でのエキサイティングな日常を紹介する、見込みのある採用者や新しいチームメンバーを対象とした30秒の「一日の生活」ビデオを開発してください。この短くてインパクトのあるビデオは、素早いカット、実際の映像と微妙なアニメーション要素のミックスを特徴とし、魅力的なバックグラウンドミュージックに合わせて設定されます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを通じて、クリエイターは従業員体験を生き生きとさせる魅力的なビジュアルを簡単に見つけることができます。
AIアバターによって動かされるバーチャルリーダーが、会社の核心的な使命と価値を新入社員全員に紹介する50秒のインスパイアリングなビデオを制作してください。このプロフェッショナルでインパクトのあるビデオは、直接的なアドレススタイルを利用し、シネマティックな音楽と明確な字幕/キャプションでアクセシビリティを補完します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用することで、会社のビジョンの一貫性とインパクトのある伝達を確保し、このHRオンボーディングビデオを文化統合の強力なツールにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてHRオンボーディングをビデオで強化できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとスクリプトからのシームレスなテキストビデオ変換を使用して、魅力的なオンボーディングビデオを作成することでHRオンボーディングを変革します。このAIオンボーディングビデオメーカーはプロセスを簡素化し、重要な情報を提供し、新入社員に歓迎される体験を促進します。
HeyGenはオンボーディングビデオのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、ダイナミックなオンボーディングビデオをデザインするための多様なアニメーションテンプレートやカスタマイズ可能なアニメーションキャラクターを含む強力なクリエイティブアセットを提供しています。ユーザーは、メディアライブラリから豊富なグラフィックス、ビデオ、音楽アセットを活用し、ブランディングコントロールと組み合わせてプロフェッショナルでインパクトのあるコンテンツを制作できます。
HeyGenは新入社員向けにパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはHRチームがコンテンツをカスタマイズし、各新入社員に本当にパーソナライズされたビデオオンボーディング体験を提供することを可能にします。ボイスオーバー生成や適応可能な字幕/キャプションなどの機能を備えたHeyGenは、すべての従業員が会社の文化や役割に対する魅力的な紹介を受けることを保証します。
HeyGenはHRチーム向けにカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはHRチーム向けに特別にデザインされたビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供しており、効果的なオンボーディングビデオの作成を簡素化します。使いやすいプラットフォームにより、これらのテンプレートやシーンをスキル不要でカスタマイズでき、特定の組織のニーズに迅速に適応させることが可能です。