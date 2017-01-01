新入社員向けにデザインされた45秒の活気あるウェルカムビデオを想像してください。多様なAIアバターがさまざまなチームメンバーや部門を紹介します。この魅力的なオンボーディングビデオは、温かく招待的な現代的なアニメーションとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用して会社の文化を伝え、新入社員がすぐに繋がりを感じ、価値を感じることができます。HeyGenのAIアバターを活用することで、HRチームは異なる役割や地域に合わせて挨拶を迅速にパーソナライズできます。

ビデオを生成