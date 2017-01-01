HRオンボーディングビデオジェネレーターで効率を解き放つ
新入社員に魅力的なオンボーディング体験を提供。HeyGenのAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRプロフェッショナルが事前定義されたテンプレートを使用して、45秒の魅力的なオンボーディングビデオを迅速に制作する必要があると想像してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、クリーンなビジュアルと明瞭な音声で新入社員を最初の週に案内する、現代的で情報豊富なビデオをデザインしてください。
リモート社員向けに、IT設定やコミュニケーションツールなどの初日の重要情報をカバーする60秒の魅力的なビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは親しみやすくインタラクティブで、重要なポイントを画面上のテキストで表示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用してシームレスに作成されるべきです。
改善された社員オンボーディングプロセスの利点を要約する、会社のリーダーシップ向けの30秒の簡潔なAIビデオを制作してください。このビデオは、洗練されたインパクトのあるビジュアルスタイルとプロフェッショナルなボイスオーバーを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して説得力のあるメッセージを届けるべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはHRオンボーディングビデオの生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターを活用し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの包括的なライブラリを提供することで、HRオンボーディングビデオの生成を簡単にします。これにより、企業は広範なビデオ編集の専門知識を必要とせずに、プロフェッショナルで魅力的な社員オンボーディングコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenでオンボーディングビデオのAIアバターやコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なビデオカスタマイズを提供しており、多様なAIアバターから選択したり、カスタムアバターを作成することも可能です。また、スクリプトを個別に調整し、自然な音声のボイスオーバーを追加することで、オンボーディングビデオがブランドの独自のスタイルとメッセージを完璧に反映するようにできます。
HeyGenで利用可能な社員オンボーディング用のビデオテンプレートにはどのようなものがありますか？
HeyGenは社員オンボーディングに特化した専門的にデザインされたビデオテンプレートを幅広く提供しています。これらの簡単にカスタマイズ可能なテンプレートを使用することで、プロフェッショナルなビデオを効率的に作成し、すべての新入社員に一貫した魅力的な歓迎体験を提供できます。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルで共有可能なオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、比類のない簡単さで高品質でプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成することを可能にします。オンボーディングビデオが完成したら、さまざまなフォーマットで簡単に共有およびエクスポートでき、新入社員の体験をすべてのプラットフォームで効率化します。