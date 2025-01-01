HRオンボーディングトレーニングビデオ: 従業員エンゲージメントを高める
新入社員を引き付け、会社の文化を強化するダイナミックなトレーニングビデオを使用します。AIアバターを活用して魅力的なコンテンツを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモートオンボーディングの詳細を扱う60秒の情報豊かで魅力的なビデオをデザインし、新入社員が初日からつながりを感じ、サポートされていると感じられるようにします。アニメーショングラフィックスと現実のシナリオを用いて、バーチャルコラボレーションのベストプラクティスを示す、クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してプロフェッショナルに生成されたナレーションで進行します。
会社のオンボーディングプロセスの重要な側面、例えば必要なソフトウェアの設定や内部コミュニケーションツールのナビゲートを示す30秒の簡潔なトレーニングビデオを制作します。このビデオは、画面録画とシンプルなグラフィックスを用いた明確なステップバイステップのビジュアルを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、すべての新入社員がアクセスし理解できるようにし、落ち着いた指導的なトーンで補完します。
新入社員が最初の数ヶ月でどのように具体的な影響を与えることができるかを示すことで、従業員のエンゲージメントを高めることを目的とした75秒の魅力的なビデオを作成します。ビジュアルナラティブはダイナミックでインスパイアリングであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連映像と本物の従業員の証言を組み合わせ、元気づけるサウンドトラックと明確なナレーションで新入社員を様々な部門に向けてターゲットにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員向けのオンボーディングビデオをどのように変革できますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、新入社員向けに非常にパーソナライズされた魅力的なビデオを作成することができます。これにより、従業員のオンボーディングプロセスが効率化され、ダイナミックなウェルカムビデオコンテンツで印象的な第一印象を与えることができます。
効果的なトレーニングビデオを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供していますか？
HeyGenはオンボーディングビデオやトレーニングビデオを迅速に作成するための直感的なプラットフォームを提供しています。多様なビデオテンプレート、カスタムAIアバター、テキストビデオ機能を活用して、複雑な機器を必要とせずにプロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは会社の文化を反映したカスタムリモートオンボーディングビデオの制作に適していますか？
もちろんです。HeyGenは、会社の文化を真に表現するカスタムリモートオンボーディング体験を作成することを可能にします。ブランディングコントロール、カスタムナレーション生成、字幕を活用して、新入社員向けのビデオがグローバルに共鳴し、初日から従業員のエンゲージメントを促進します。
HeyGenはHRオンボーディングトレーニングビデオを一貫して魅力的にするためにどのようにしていますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとテキストビデオ機能を組み合わせたビデオストーリーテリングに焦点を当て、魅力的なHRオンボーディングトレーニングビデオを制作します。これにより、オンボーディングビデオがプロフェッショナルなビジュアルと明確なコミュニケーションを通じて高い従業員エンゲージメントを維持し、オンボーディングプロセス全体を簡素化します。