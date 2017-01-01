HRオンボーディングトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを作成
新入社員のオリエンテーションのための魅力的なトレーニングビデオを生成します。AIアバターを使用してコンテンツを迅速にパーソナライズし、オンボーディングを効果的にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRチームが新入社員のオリエンテーション中に配布するための、60秒のプロフェッショナルなHRオンボーディングトレーニングビデオをデザインしてください。視覚スタイルはクリスプでコーポレートなもので、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して、重要なポリシー情報を効果的に伝えます。このビデオは、初期情報の提供プロセスを効率化することを目的としています。
リモートオンボーディングのための30秒のアクセシブルなビデオを開発し、新しいチームメンバーが初日からつながりを感じられるようにします。視覚的アプローチは温かく招待的で、明確な字幕/キャプションを使用してコンテンツをパーソナライズし、場所や音声環境に関係なくすべての情報が簡単に理解できるようにし、帰属意識を育みます。
HRマネージャーとトレーナー向けに、さまざまな部門のニーズに合わせたスケーラブルなビデオコンテンツを効率的に生成する方法を示す90秒の指導ビデオを制作してください。視覚的なプレゼンテーションはダイナミックでクリーンであり、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、品質を損なうことなく迅速な制作時間を示し、コンテンツ作成プロセスを簡単にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員のオンボーディングプロセスを向上させることができますか？
HeyGenは強力なHRオンボーディングトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、非常に魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成することができます。これにより、新入社員のオリエンテーションの制作時間が大幅に短縮され、社員のオンボーディングがより効果的になります。
HeyGenがHRチームにとって理想的なAIビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを提供するため、HRチームにとって理想的なAIビデオ作成プラットフォームです。これにより、さまざまなHRニーズに対応するプロフェッショナルでスケーラブルなビデオコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはリモートオンボーディングのためのパーソナライズされたビデオを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIアバターと画面録画を統合することで、効果的なリモートオンボーディングのためのコンテンツをパーソナライズすることができます。これにより、場所に関係なく新入社員に共鳴する魅力的なトレーニングビデオを確保します。
HeyGenはHRオンボーディングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはAIを活用したスクリプトとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、効率的なHRオンボーディングトレーニングビデオジェネレーターとして機能します。これにより、制作時間が大幅に短縮され、包括的なトレーニングのためのシームレスなビデオジェネレーターとなります。