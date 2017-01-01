人事リーダーシップメッセージジェネレーター：人事コミュニケーションを向上させる

人事の専門家がプロフェッショナルなトーンでパーソナライズされたコンテンツを迅速に生成できるように、テキスト・トゥ・ビデオ機能で強化されています。

この30秒のビデオがどのようにして人事コミュニケーションを変革できるかを発見してください。人事の専門家や忙しいマネージャーを対象としたこのビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、明るく励みになる音声トラックを特徴とし、「人事リーダーシップメッセージジェネレーター」がどのようにして効果的なメッセージの作成を簡素化し、「時間を節約」するかを示します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を活用して、重要なメッセージを明確に伝えるダイナミックな「AIアバター」を使った魅力的なコンテンツを迅速に制作しましょう。

サンプルプロンプト1
「従業員認識」努力を強化しようとするチームリーダーやマネージャー向けに設計された45秒のビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、温かく共感的でインスパイアリングなもので、穏やかで心を高揚させる音楽に支えられています。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、個人的なタッチを加え、自動生成された「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保しながら、共鳴する本当に「パーソナライズされたコンテンツ」を生成する方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
「パフォーマンスレビュージェネレーター」プロセスを合理化するための60秒の指導ビデオを人事ディレクターとマネージャー向けに制作してください。権威ある、明確で建設的なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、中立的でプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのアセットでビジュアルを充実させることで、包括的な「フィードバック」メッセージを作成する効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
最先端のソリューションを採用しようとするビジネスオーナーと人事チーム向けに30秒のマーケティングビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、現代的で革新的かつ先進的で、テクノロジーにインスパイアされた音楽スコアを特徴としています。「AI駆動ツール」が全体の「人事コミュニケーション」をどのように革命化するかを示し、HeyGenのリアルな「AIアバター」がメッセージを届け、コンテンツが「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してプラットフォーム間でどれほど簡単に適応できるかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

人事リーダーシップメッセージジェネレーターの使い方

魅力的で影響力のある人事リーダーシップメッセージを簡単に作成します。私たちのAI駆動ツールは、人事の専門家がプロフェッショナルなトーンでパーソナライズされたコミュニケーションを作成し、貴重な時間を節約するのを助けます。

1
Step 1
メッセージタイプを選択
AIライティングアシスタントが理想的な人事リーダーシップメッセージを生成するためのガイドとなるさまざまなカテゴリから選択します。
2
Step 2
ドラフトを生成
重要な詳細を提供し、AIが迅速に生成するためのAIモデルを活用してプロフェッショナルなメッセージドラフトを作成します。
3
Step 3
修正とカスタマイズ
簡単にレビューして編集し、メッセージが組織の声に合致し、プロフェッショナルなトーンを維持するようにします。
4
Step 4
コミュニケーションを活用
最終化されたら、洗練されたリーダーシップメッセージをさまざまな出力に適用します。この効率的なプロセスは、人事の専門家にとって大幅な時間の節約になります。

使用例

人事学習とオンボーディングの合理化

AIを使用して包括的な人事コースとオンボーディングビデオを迅速に開発および展開し、すべての従業員に一貫したアクセス可能な学習を保証します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして人事コミュニケーションを合理化できますか？

HeyGenは、人事の専門家がテキストからプロフェッショナルなビデオ発表や更新を作成することを可能にし、人事コミュニケーションを大幅に合理化します。このAI駆動ツールは、スクリプトを魅力的なビデオメッセージに変換し、AIアバターとボイスオーバーを使用して、すべての従業員へのアウトリーチで一貫したプロフェッショナルなトーンを維持しながら、貴重な時間を節約します。

HeyGenは従業員認識のためのパーソナライズされたコンテンツをサポートしていますか？

はい、HeyGenは人事チームが従業員認識とエンゲージメントのためのパーソナライズされたビデオメッセージを生成することを可能にします。スクリプトを簡単に適応させて個々の成果を強調し、ユニークで影響力のあるビデオ賞賛で努力と献身を認識し、より強いつながりを育みます。

HeyGenにはどのような人事コンテンツ用のテンプレートがありますか？

HeyGenは、さまざまな人事コミュニケーションに簡単に使用できるように設計されたテンプレートとシーンを提供しています。これらのすぐに使えるテンプレートを使用すると、人事の専門家は、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、オンボーディング、トレーニング、または会社の更新のための魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは人事ビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenには、すべての人事ビデオに会社のロゴや特定の色を組み込むことができるブランディングコントロールが含まれています。これにより、従業員のパフォーマンスレビューからチームコミュニケーションまで、すべてのメッセージが組織のプロフェッショナルなブランドアイデンティティを一貫して反映します。