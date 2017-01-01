この30秒のビデオがどのようにして人事コミュニケーションを変革できるかを発見してください。人事の専門家や忙しいマネージャーを対象としたこのビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、明るく励みになる音声トラックを特徴とし、「人事リーダーシップメッセージジェネレーター」がどのようにして効果的なメッセージの作成を簡素化し、「時間を節約」するかを示します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を活用して、重要なメッセージを明確に伝えるダイナミックな「AIアバター」を使った魅力的なコンテンツを迅速に制作しましょう。

ビデオを生成