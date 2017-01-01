HR説明動画メーカー: 魅力的なHR動画を迅速に作成

AIアバターを使用して、トレーニングやオンボーディングのためのプロフェッショナルなアニメーション説明動画を簡単に作成します。

新入社員向けに、会社の基本方針やチーム紹介を紹介する90秒のHR説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで親しみやすく、HeyGenのAIアバターを活用してコンテンツを魅力的で親しみやすくし、HeyGenの音声生成を使用したプロフェッショナルなナレーションを加えます。この動画はHR部門のオンボーディングプロセスを効率化することを目的としています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員向けに、新しい会社方針や福利厚生を発表する1分間の動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリスプでプロフェッショナルにし、既存のHeyGenテンプレートとシーンを使用して迅速に作成します。音声には明確なナレーション生成を含め、字幕/キャプションを自動的に追加してアクセシビリティを向上させ、さまざまな部門での内部コミュニケーションと従業員のエンゲージメントを強化します。
サンプルプロンプト2
全従業員を対象に、年間パフォーマンスレビューのプロセスを詳述する2分間のHR説明動画を制作してください。ビジュアルアプローチは情報的でわかりやすく、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像や画像を取り入れて各ステップを説明します。プロフェッショナルなナレーション生成が視聴者をプロセスに導き、複雑な情報をトレーニング目的でわかりやすくします。
サンプルプロンプト3
新しい従業員の福利厚生や会社のマイルストーンを要約する45秒の動画を作成し、複数のプラットフォームに適したものにしてください。ビジュアルスタイルは活気に満ちて魅力的で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して箇条書きを迅速にダイナミックなプレゼンテーションに変換します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、内部ポータルやソーシャルメディアで素晴らしく見えるようにし、AIを活用したビデオ作成の力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

魅力的なHR説明動画の作成方法

AIを活用して、HRトレーニング、オンボーディング、内部コミュニケーションのためのプロフェッショナルで影響力のあるアニメーション説明動画を簡単に制作し、従業員のエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
動画の基盤を作成
HRスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けて、シームレスなテキストからビデオへの作成を活用し、コンテンツを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
アバターとシーンでカスタマイズ
さまざまなAIアバターから選択してメッセージを伝え、説明動画にプロフェッショナルで魅力的な人間味を加えます。
3
Step 3
音声とテキストで強化
プラットフォーム内でスクリプトのプロフェッショナルなナレーションを生成し、外部録音なしで明確で影響力のある配信を確保します。
4
Step 4
完成と配信
完成したHR説明動画を高解像度でエクスポートし、すべての内部コミュニケーションチャネルで簡単に共有できるようにダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるHRコンテンツで従業員のエンゲージメントと士気を向上

.

内部コミュニケーション、文化構築、従業員認識のための影響力のある動画を作成し、ポジティブな職場環境を育成します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIを活用した動画作成は説明動画にどのように役立ちますか？

HeyGenは高度なAIを活用してテキストを魅力的な説明動画に変換します。ユーザーはスクリプトを入力するだけで、HeyGenがAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用してアニメーション説明動画を生成し、ユーザーフレンドリーなインターフェースで作成プロセス全体を効率化します。このAIを活用した動画作成により、複雑なトピックを理解しやすくします。

HeyGenがHR説明動画メーカーとして理想的な技術的特徴は何ですか？

HeyGenはHR説明動画メーカーのニーズに応える強力な機能を提供しており、HRコミュニケーション専用に設計された多様なビデオテンプレートライブラリを含んでいます。AIアバター、カスタムブランディング、プロフェッショナルなナレーションを活用して、トレーニング動画、オンボーディング動画、内部コミュニケーションを簡単に作成できます。

HeyGenは私のブランディングでアニメーション説明動画をカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはアニメーション説明動画の包括的なカスタマイズオプションを提供します。会社のロゴやブランドカラーを取り入れ、広範なメディアライブラリから選択して、動画がブランドアイデンティティに完全に一致し、マーケティング戦略を満たすようにします。

HeyGenはプロフェッショナルなナレーションと字幕の生成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高品質な音声とアクセシビリティ機能を提供することに優れています。AIナレーションジェネレーターは複数の言語でプロフェッショナルなナレーションを生成し、プラットフォームは正確な字幕/キャプションを自動的に追加し、説明動画がすべての視聴者にとってアクセスしやすく魅力的であることを保証します。