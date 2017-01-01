HR説明ビデオメーカー: トレーニングとオンボーディングを簡素化
HeyGenのAIアバターを使用して、数分でプロフェッショナルなHR説明ビデオを作成し、トレーニングとオンボーディングを行いましょう。
社内コミュニケーションチームとHRマネージャーを対象に、HeyGenがどのように会社のアップデートを効率化できるかを紹介する90秒の社内コミュニケーションビデオを開発してください。HeyGenのテンプレートとシーン、ストックサポートを効果的に使用して、ダイナミックでブランド化されたビジュアルスタイルを採用し、主要メッセージを伝えます。音声はフレンドリーでプロフェッショナルなナレーション生成を特徴とし、明確でアクセスしやすい字幕/キャプションを補完して最大限のリーチを確保します。
新入社員を対象とした2分間のオンボーディング説明ビデオを制作してください。HRスペシャリストがオンボーディングを担当し、ビジュアルプレゼンテーションは歓迎的で情報豊か、かつ企業ブランドに一貫したものにしてください。HeyGenのAIアバターを活用して新入社員を初期ステップに導きます。音声は明確で励みになるナレーション生成を特徴とし、控えめなバックグラウンドミュージックで会社の文化とプロセスを強化します。
小規模ビジネスオーナーとHRジェネラリスト向けに、HeyGenを使用して魅力的なHRコンテンツを迅速に作成する方法を示す45秒のアニメーションビデオをデザインしてください。ビジュアルアプローチは明るくシンプルで魅力的なもので、HeyGenのAIアバターを活用してメッセージを効果的に伝えます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ビデオがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに簡単に適応できることを示し、簡潔でアップビートなナレーション生成と画面上のテキスト強化を伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトを魅力的な説明ビデオに変換します。私たちのプラットフォームはビデオ作成プロセス全体を簡素化し、ユーザーフレンドリーなインターフェースでプロフェッショナルなナレーションとアニメーションビデオを生成することができます。
HeyGenを使用してブランドのビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタムブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオコンテンツにロゴや色を適用することができます。さまざまなビデオテンプレートから選び、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、説明ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにし、効果的な社内コミュニケーションを実現します。
HeyGenはビデオコンテンツにどのようなアクセシビリティ機能を提供しますか？
HeyGenはすべてのビデオに自動的に字幕とキャプションを生成することで、ビデオのアクセシビリティを向上させます。これはトレーニングや広範な視聴者へのリーチにとって重要な機能です。また、AI音声生成は複数の言語で高品質なプロフェッショナルナレーションを提供し、明確で包括的なコミュニケーションを実現します。
HeyGenはHR説明ビデオの作成に適していますか？
はい、HeyGenはHR説明ビデオメーカーとして理想的であり、企業がさまざまなHRニーズに対応する高品質な説明ビデオを制作することを可能にします。新入社員のオンボーディング、トレーニング、社内コミュニケーションの改善のために、ユーザーフレンドリーなインターフェースで魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。