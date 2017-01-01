新しいHRプロフェッショナルやL&Dマネージャー向けに、HeyGenを使用してコンプライアンス研修ビデオを迅速に生成する方法を示す1分間のHR説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、かつコーポレートなもので、控えめなアニメーションを取り入れ、音声はプロフェッショナルで魅力的なAIナレーションを使用してください。多様なAIアバターを用いて、複雑なHRポリシーを簡単に説明するテキストからビデオへの変換の容易さを強調してください。

