HR教育ビデオジェネレーター：トレーニング作成を簡素化
HRトレーニングビデオを簡素化し、社員のオンボーディングを促進します。HeyGenのAIアバターを活用して、魅力的なコンテンツを手軽に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、今後の福利厚生の変更を強調する活気ある30秒のHRアップデートビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは魅力的で簡潔であり、明るいナレーション生成により、重要な情報を簡単に理解でき、視覚的に魅力的にします。
全社員に新しいリモートワークポリシーを説明する45秒の情報提供ビデオを制作し、メディアライブラリから関連するストックメディアを組み込みます。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルであり、アクセシビリティのために明確な字幕を追加し、HR教育ビデオの包括的な理解を確保します。
部門チーム向けに、重要なガイドラインを提供する権威あるAIアバターを活用した90秒のコンプライアンス研修モジュールを開発してください。ビジュアルスタイルは鮮明でプロフェッショナルであり、さまざまな内部プラットフォームに合わせてアスペクト比の調整とエクスポートが可能で、この研修ビデオを通じて組織全体で一貫したメッセージを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターでどのようにHR教育ビデオを強化できますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとトーキングヘッドを使用して、魅力的なHR教育ビデオを作成する力を提供します。これらのインタラクティブなAIアバターは、トレーニングコンテンツを提供し、社員のオンボーディングと知識共有をよりダイナミックで効果的にします。
HeyGenはトレーニングビデオのための効率的なAIビデオジェネレーターとして何が優れていますか？
HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに変換することで、ビデオ作成を効率化します。豊富なビデオテンプレートと強力な編集機能を備えたHeyGenは、あらゆる目的のために高品質なトレーニングビデオを迅速に制作するのに役立ちます。
HeyGenは社員のオンボーディングのためのHRビデオ作成を簡素化できますか？
はい、HeyGenは特に社員のオンボーディングのためのプロフェッショナルなHRビデオを作成するのに理想的なAIビデオプラットフォームです。歓迎メッセージからポリシーの概要まで、包括的なコンテンツを簡単に生成し、組織全体で一貫した魅力的な知識共有を確保します。
HeyGenは企業トレーニングビデオのブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をビデオテンプレートに組み込むことができます。これにより、すべてのHR教育ビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。