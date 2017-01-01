人事コンプライアンスビデオメーカー：今日からトレーニングを簡素化
リアルなAIアバターを使用して、チームの人事トレーニングビデオの知識定着を向上させ、コンプライアンスを魅力的かつ効率的にします。
データプライバシー規制を説明する90秒のダイナミックなコンプライアンス研修ビデオを制作してください。このビデオは、すべての既存社員を対象とした年次リフレッシュ研修用で、明確でシナリオベースのビジュアルアプローチと、真剣でありながら親しみやすいナレーションを採用します。HeyGenのAIアバターを利用して、複雑な情報を簡単に理解できる形式で提示し、知識の定着を促進します。
リモートワークガイドラインに関する新しい人事ポリシーを発表する45秒の簡潔な説明ビデオを作成してください。このビデオは、人事マネージャーがチームに配布することを目的としており、モダンで情報豊かなビジュアルスタイルと直接的で権威あるナレーションを特徴としています。この重要な人事コンプライアンスの更新のために、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、迅速にプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成します。
ポジティブな職場行動と社員エンゲージメントの取り組みを強調する30秒のモチベーショナルビデオを開発してください。すべての社員を対象とし、軽快で視覚的に魅力的なスタイルと、励ましのある温かい声を持つビデオにします。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、企業文化のポジティブな側面を社員に思い出させる魅力的な音声を生成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして人事コンプライアンスとトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、人事コンプライアンスビデオメーカーのコンテンツとAI人事トレーニングビデオの作成を効率化します。私たちのプラットフォームは、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルで魅力的なトレーニング資料を迅速に生成できるため、強力な人事コンプライアンスビデオメーカーとなっています。
HeyGenは企業のトレーニングプログラムでの知識定着を向上させることができますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用したダイナミックな説明ビデオを通じて、知識定着と社員エンゲージメントを大幅に向上させます。乾いた内容を魅力的なアニメーションビデオに変えることで、HeyGenは企業のトレーニングプログラムが社員に効果的に響くことを保証します。
HeyGenで作成された人事トレーニングビデオにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、あなたの人事トレーニングビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができ、すべての企業トレーニングプログラム資料に一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenはオンボーディングビデオの開発に効率的なツールですか？
もちろんです。HeyGenは高品質なオンボーディングビデオを開発し、社員のオンボーディングを加速するための非常に効率的なビデオメーカーです。私たちのプラットフォームのスクリプトからのテキストビデオ生成機能により、迅速なコンテンツ生成が可能で、重要なトレーニングビデオの迅速な展開を実現します。