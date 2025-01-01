HRコンプライアンスビデオジェネレーター：トレーニングを簡素化
テキスト・トゥ・ビデオ変換を使用してスクリプトを魅力的なコンプライアンス研修ビデオに簡単に変換し、従業員のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員に最近の規制変更を更新する45秒のコンプライアンス研修ビデオを開発してください。このビデオは、モダンで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、簡潔なテキストオーバーレイを使用し、多様なAIアバターによって提示され、知識の保持を最大化します。HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して、ダイナミックで親しみやすいプレゼンテーションを実現します。
マネージャーやチームリーダーを対象とした30秒のHR研修ビデオをデザインし、包括的なコミュニケーションとポジティブな従業員エンゲージメントの重要性を強調します。ビジュアルと音声スタイルはインスピレーショナルで明確なもので、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを向上させ、重要なメッセージを強化し、コンテンツを理解しやすく記憶に残るものにします。
世界中のリモートスタッフ向けに、サイバーセキュリティのベストプラクティスのような複雑なトピックを簡素化した90秒の企業研修ビデオを制作します。ビデオは直接的で権威あるビジュアルスタイルを持ち、関連するストック映像とダイナミックなテキスト説明を組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を通じて効率的に作成され、グローバルな配信における効果的なAIビデオプラットフォームとしてのプラットフォームを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにHRコンプライアンスビデオの生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームとして、HRコンプライアンスビデオのスクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換します。強力なテキスト・トゥ・ビデオ変換とカスタマイズ可能なAIアバターを使用して、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenは企業研修ビデオにどのような利点を提供しますか？
HeyGenは高品質な企業研修ビデオを作成するためのスケーラブルでコスト効果の高いソリューションを提供します。事前に構築されたテンプレートとAIボイスオーバー生成を利用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作し、知識の保持と従業員のエンゲージメントを向上させます。
HeyGenはHRトレーニングで従業員のエンゲージメントを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターとブランディングコントロールを活用して、視聴者を引きつけるダイナミックなHRトレーニングビデオを作成します。このパーソナライズされたアプローチは、従業員のエンゲージメントを高め、知識の保持を大幅に改善します。
HeyGenはHRのための迅速なAIビデオ制作をどのように促進しますか？
HeyGenは、リアルなボイスオーバーと自動字幕を使用して、テキストスクリプトから直接ビデオを生成することでAIビデオ制作を加速します。この効率的なテキスト・トゥ・ビデオ変換プロセスにより、重要なオンボーディングビデオや研修資料を迅速に作成できます。