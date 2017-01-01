HRコンプライアンスジェネレーター: ポリシーを簡素化し、法的に準拠する
法的に準拠したHRポリシーと従業員ハンドブックをAIアバターを使用して迅速に生成し、新しい従業員を簡単にオンボードします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
効率を求めるHRマネージャー向けに、45秒の指導ビデオがポリシーを標準化し、従業員ハンドブックを迅速に生成する方法を効果的に示すことができます。プロフェッショナルで情報豊かなビジュアル美学と明確で明瞭なナレーションを活用し、このビデオはHeyGenのAIアバターを利用して複雑な情報を明確かつ魅力的に提示します。
法的に準拠したHRポリシーを確保する簡単さを示す60秒の説明ビデオをHRプロフェッショナルと法務チーム向けにデザインします。洗練された権威あるビジュアルスタイルと落ち着いた安心感のあるオーディオトーンを採用し、このビデオはHeyGenのナレーション生成を効果的に利用して、コンプライアンスプロセスの重要性と簡単さを明確に伝えます。
スタートアップの創業者やHRジェネラリストを対象にしたダイナミックな30秒のビデオでHRのカスタマイズの力を視覚化します。このエネルギッシュなプロダクションは、明るくクリーンなビジュアルとインスパイアリングなサウンドトラックを特徴とし、AIを活用したツールがユーザーにHRドキュメント作成を簡単にカスタマイズする方法を強調し、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して迅速なセットアップを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオ作成プロセスを簡素化できますか？
HeyGenはAIを活用したツールで、テキストを魅力的なビデオに簡単に変換できます。多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを活用して、高品質なオンラインコンテンツを効率的に作成し、時間を大幅に節約できます。
HeyGenはAIアバターとビデオコンテンツのカスタマイズを提供していますか？
はい、HeyGenはさまざまなAIアバターの選択から、ビデオシーン、ナレーション、ロゴや色などのブランディングコントロールまで、広範なカスタマイズオプションを提供しています。コンテンツをブランドの独自のアイデンティティに完全に合わせることができます。
HeyGenがビデオ制作において効率的な選択である理由は何ですか？
HeyGenはAIアバターとすぐに使えるテンプレートを使用して、高品質なテキストからビデオへのコンテンツを瞬時に生成し、ビデオ制作時間を劇的に短縮します。これにより、クリエイターや企業は大幅な時間を節約できます。
HeyGenでどのような種類のビデオコンテンツを制作できますか？
HeyGenを使用すると、マーケティングビデオ、トレーニング資料、ソーシャルメディアクリップなど、オンラインプラットフォーム向けの幅広いプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できます。プラットフォームは字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズなど、多様な配信ニーズに対応する機能をサポートしています。