HRコンプライアンスジェネレーター: ポリシーを簡素化し、法的に準拠する

法的に準拠したHRポリシーと従業員ハンドブックをAIアバターを使用して迅速に生成し、新しい従業員を簡単にオンボードします。

HRドキュメント作成の難しい作業をシームレスなプロセスに変えることを想像してください。この30秒のビデオは、忙しい中小企業のオーナーを対象に、現代的でテンポの速いビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドトラックを特徴とし、HRコンプライアンスジェネレーターが貴重な時間をどのように節約するかを示し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って簡単に実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
効率を求めるHRマネージャー向けに、45秒の指導ビデオがポリシーを標準化し、従業員ハンドブックを迅速に生成する方法を効果的に示すことができます。プロフェッショナルで情報豊かなビジュアル美学と明確で明瞭なナレーションを活用し、このビデオはHeyGenのAIアバターを利用して複雑な情報を明確かつ魅力的に提示します。
サンプルプロンプト2
法的に準拠したHRポリシーを確保する簡単さを示す60秒の説明ビデオをHRプロフェッショナルと法務チーム向けにデザインします。洗練された権威あるビジュアルスタイルと落ち着いた安心感のあるオーディオトーンを採用し、このビデオはHeyGenのナレーション生成を効果的に利用して、コンプライアンスプロセスの重要性と簡単さを明確に伝えます。
サンプルプロンプト3
スタートアップの創業者やHRジェネラリストを対象にしたダイナミックな30秒のビデオでHRのカスタマイズの力を視覚化します。このエネルギッシュなプロダクションは、明るくクリーンなビジュアルとインスパイアリングなサウンドトラックを特徴とし、AIを活用したツールがユーザーにHRドキュメント作成を簡単にカスタマイズする方法を強調し、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して迅速なセットアップを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

HRコンプライアンスジェネレーターの使い方

AIを活用したHRドキュメント作成ツールで、法的に準拠したHRポリシーと従業員ハンドブックを効率的に作成・管理します。

1
Step 1
ポリシーテンプレートを選択
さまざまなHRポリシーに対応した包括的なテンプレートライブラリから選択を開始します。この一般的な機能は、特定の組織ニーズに基づく基盤を提供します。
2
Step 2
ポリシーをカスタマイズ
AIを活用したコンテンツ生成を使用して、HRポリシーの各セクションをカスタマイズします。これにより、会社の独自の文化や運営に合わせたガイドラインをカスタマイズできます。
3
Step 3
法的コンプライアンスを確保
組み込みのコンプライアンスチェックを活用して、作成したポリシーが現行の規制に法的に準拠していることを確認し、安心感を得ます。
4
Step 4
従業員ハンドブックを生成
自動化されたドキュメント作成を利用して、すべてのHRポリシーを完全な従業員ハンドブックにまとめ、HRドキュメント作成プロセスを効果的に標準化します。

使用例

AIビデオで複雑なHRポリシーを明確化

複雑なHRポリシーと法的に準拠したドキュメントを、理解しやすく魅力的なAIビデオに変換し、従業員の理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオ作成プロセスを簡素化できますか？

HeyGenはAIを活用したツールで、テキストを魅力的なビデオに簡単に変換できます。多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを活用して、高品質なオンラインコンテンツを効率的に作成し、時間を大幅に節約できます。

HeyGenはAIアバターとビデオコンテンツのカスタマイズを提供していますか？

はい、HeyGenはさまざまなAIアバターの選択から、ビデオシーン、ナレーション、ロゴや色などのブランディングコントロールまで、広範なカスタマイズオプションを提供しています。コンテンツをブランドの独自のアイデンティティに完全に合わせることができます。

HeyGenがビデオ制作において効率的な選択である理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターとすぐに使えるテンプレートを使用して、高品質なテキストからビデオへのコンテンツを瞬時に生成し、ビデオ制作時間を劇的に短縮します。これにより、クリエイターや企業は大幅な時間を節約できます。

HeyGenでどのような種類のビデオコンテンツを制作できますか？

HeyGenを使用すると、マーケティングビデオ、トレーニング資料、ソーシャルメディアクリップなど、オンラインプラットフォーム向けの幅広いプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できます。プラットフォームは字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズなど、多様な配信ニーズに対応する機能をサポートしています。