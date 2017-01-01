HRコミュニケーションビデオメーカー：エンゲージメントを高める

プロフェッショナルなボイスオーバー生成で採用とオンボーディングビデオを効率化し、最大限の社員エンゲージメントを実現します。

新入社員向けに、プロフェッショナルでポジティブな60秒のオンボーディングビデオを作成します。AIアバターを使用して、会社の主要な価値観と初期のステップを紹介します。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、各部門の責任者からのパーソナライズされた歓迎を提供し、新しいチームメンバーに一貫した魅力的な第一印象を与えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

現社員と将来の候補者の両方を対象とした、ダイナミックな45秒の企業文化ハイライトビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で活気に満ちたもので、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからの多様な映像を通じて、職場の真の精神を捉えます。
全社員向けの簡潔な30秒の内部コミュニケーション更新ビデオを制作し、重要な情報を明確で情報豊かなトーンで伝えます。このHRビデオは、HeyGenの自動字幕/キャプションを活用し、すべての社員が重要な発表を簡単にフォローできるようにします。
潜在的な求職者をターゲットにした魅力的な45秒の採用ビデオティーザーを生成し、エキサイティングなキャリアの機会とチームに参加する利点を強調します。現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して効率的に構築し、雇用主ブランドを反映するために迅速にカスタマイズします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HRコミュニケーションビデオメーカーの使い方

オンボーディング、トレーニング、内部コミュニケーションのためのプロフェッショナルで魅力的なHRビデオを簡単に作成し、AIを活用したツールで会社の文化を向上させます。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選ぶ
HR専用の多様なビデオテンプレートライブラリから選択して始めます。これらの事前設計されたレイアウトは、オンボーディング、採用、または内部コミュニケーションビデオのプロフェッショナルな基盤を提供します。
2
Step 2
スクリプトを貼り付けて生成
HRメッセージやスクリプトをエディターに貼り付けるだけです。スクリプトからのテキストビデオ技術が自動的にビデオシーンを生成し、AIアバターとボイスオーバー生成を活用して言葉を生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
HRビデオが会社のアイデンティティに合うようにします。ロゴ、ブランドカラー、関連メディアを追加するためのフルカスタマイズオプションを利用し、広範なライブラリから選択します。
4
Step 4
HRビデオを生成して共有
ビデオが完成したら、簡単に生成してエクスポートします。アクセシビリティのために自動字幕を含め、すべての内部コミュニケーションチャネルでプロフェッショナルなHRビデオを共有し、社員を引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

ソーシャルメディア向けの魅力的な採用ビデオと雇用主ブランディングコンテンツを迅速に制作し、トップタレントを引き付けます。

よくある質問

HeyGenはHRコミュニケーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなHRビデオを簡単に作成できるようにすることで、内部コミュニケーションを変革します。カスタマイズ可能なビデオテンプレート、AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、オンボーディング、トレーニング、社員エンゲージメントのための魅力的なコンテンツを効率的に作成します。

HeyGenでHRビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、会社の文化やブランディングに合わせた広範なカスタマイズを提供します。ビデオテンプレートを完全にパーソナライズし、独自のメディアを統合し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整できます。

HeyGenは効果的なオンボーディングとトレーニングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、インパクトのあるオンボーディングとトレーニングビデオの作成を効率化するように設計されています。AIアバターとボイスオーバー生成を使用して、新入社員や既存の社員が一貫したプロフェッショナルな情報を受け取ることができる魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは自動字幕と多様なボイスオーバーをサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動字幕と多様なボイスオーバー生成を強力にサポートしています。これにより、HRビデオがグローバルな労働力にアクセス可能で、全体的な社員エンゲージメントとコミュニケーションの明確さを向上させます。