新入社員向けに、プロフェッショナルでポジティブな60秒のオンボーディングビデオを作成します。AIアバターを使用して、会社の主要な価値観と初期のステップを紹介します。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、各部門の責任者からのパーソナライズされた歓迎を提供し、新しいチームメンバーに一貫した魅力的な第一印象を与えます。

