HRコミュニケーションビデオジェネレーター: 魅力的なHRビデオを作成
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなオンボーディングおよびトレーニングビデオを迅速に制作します。
全社員向けに、新しいコンプライアンス方針を説明する2分間のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、シンプルなアニメーションと明確でプロフェッショナルなナレーションを使用します。多様な学習者に対応するために、すべての対話に「字幕/キャプション」を組み込み、効果的な「内部コミュニケーション」を実現します。
トップタレントを引き付けることを目的とした45秒のリクルートメントビデオを制作し、会社の革新的な環境を紹介してください。ビジュアルは鮮やかでモダンなもので、テンポの速いシーンチェンジと高揚感のあるバックグラウンドトラックを特徴とします。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」することで簡単にこのビデオを生成し、「雇用者ブランディング」活動を強化します。
全スタッフに新しい会社の取り組みを発表する30秒の内部コミュニケーションビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでプロフェッショナルなもので、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、ポジティブで励みになるトーンでインパクトのあるメッセージを迅速に作成します。このビデオは「内部コミュニケーション」プロセスを効果的に簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAIを使ってHRビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を可能にすることで、テキストからビデオへのワークフロー全体を効率化します。
HeyGenで作成したHRコミュニケーションビデオを自社ブランドにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色をカスタマイズ可能なテンプレートに組み込むことで、一貫した雇用者ブランディングと内部コミュニケーションを実現します。
HRビデオを強化するためにHeyGenが提供する技術的な機能は何ですか？
HeyGenは、アクセシビリティのための自動字幕、さまざまなアセットのための包括的なメディアライブラリ、あらゆるプラットフォームに適応するためのアスペクト比のリサイズなど、強力な技術的機能を提供します。
HeyGenはどのような種類のHRビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、HRチームが魅力的なオンボーディングビデオ、包括的なトレーニングビデオ、そしてインパクトのあるリクルートメントビデオを迅速に制作することを可能にし、従業員ライフサイクルのすべての段階でコンテンツ制作を加速します。