シームレスな内部コミュニケーションのためのHRアナウンスメントビデオメーカー

プロフェッショナルなテンプレートとAIアバターを使用して、インパクトのあるオンボーディングとトレーニングビデオでチームを引き付けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員に向けた重要なポリシーの更新や内部コミュニケーションを明確に説明する30秒のHRアナウンスメントビデオを作成してください。視覚と音声のスタイルは直接的で情報提供的であり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して正確性を確保し、自動字幕/キャプションを利用して最大限のアクセス性と明確さを実現します。
サンプルプロンプト2
最近のチームの成功を祝う60秒のビデオを開発し、内部チームとリーダーシップを対象にして、ポジティブな企業文化を強化し士気を高めます。視覚スタイルは高揚感がありダイナミックで、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、達成を視覚的に魅力的に示します。
サンプルプロンプト3
プロフェッショナルな成長を求める社員を対象にした、今後のトレーニングモジュールのためのダイナミックな30秒のプロモーションビデオを制作します。ビデオは情報提供的で励みになる視覚と音声スタイルを持ち、リアルなナレーションを活用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて最適な視聴体験を確保し、参加の利点を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HRアナウンスメントビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルなHRアナウンスメントビデオを簡単に作成し、社員を引き付け、内部コミュニケーションを効率化し、複雑なメッセージを明確でインパクトのあるものにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
HRアナウンスメントのスクリプトをエディターに書くか貼り付けます。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、テキストを即座に音声対話に変換し、アナウンスメントの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選ぶか、AIアバターを選択してメッセージを伝えます。これにより、HRアナウンスメントビデオが視覚的に魅力的でブランドに合ったものになり、オンボーディングビデオに最適です。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
会社の色とロゴを使用してビデオをカスタマイズします。自動生成された字幕/キャプションで明確さとアクセス性を高め、メッセージがすべての社員に響くようにし、より良い社員エンゲージメントを実現します。
4
Step 4
生成と共有
ワンクリックで最終的なHRアナウンスメントビデオを生成します。プラットフォームはナレーション生成をシームレスに処理し、内部コミュニケーションと組織全体での配信に準備が整った高品質なコンテンツを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な内部HRアナウンスメントの作成

社員を情報提供し、エンゲージメントを高めるために、プロフェッショナルでインスパイアリングなHRアナウンスメントを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてHR内部コミュニケーションを強化できますか？

HeyGenは直感的なHRビデオメーカーとして機能し、プロフェッショナルなテンプレートとカスタマイズ可能なブランディングコントロールを提供して、ユニークな企業文化を反映し、社員エンゲージメントを高める魅力的な内部コミュニケーションを作成します。

HeyGenはどのような種類のHRビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenを使用すると、HRチームは高品質なオンボーディングビデオ、包括的なトレーニングビデオ、魅力的な採用ビデオ、そしてインパクトのあるHRアナウンスメントビデオメーカーコンテンツを、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して簡単に制作できます。

HeyGenは効率的なHRビデオ制作のための高度な機能を提供していますか？

はい、HeyGenはAIアバターやリアルなナレーションなどの高度な機能を統合しており、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換を簡単に行えます。また、自動字幕/キャプションを提供し、内部コミュニケーションのアクセス性と広範なリーチを実現します。

HeyGenはどのようにして社員エンゲージメントビデオの作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenの強力なドラッグ＆ドロップエディターはビデオ作成プロセスを簡素化し、HRプロフェッショナルがインパクトのある内部コミュニケーションを迅速に制作できるようにします。この効率性により、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、より強力な社員エンゲージメントを促進します。