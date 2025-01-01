HR発表ビデオジェネレーター: 魅力的なアップデートを作成

従業員エンゲージメントを高め、プロフェッショナル品質のビデオを活用して社内コミュニケーションを効率化し、強力なAIアバターを活用します。

全社員を対象にした60秒の社内コミュニケーションアップデートをデザインし、従業員エンゲージメントを高めるための新しい全社的な取り組みを発表します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものとし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現し、明瞭なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、HeyGenのHRビデオメーカーとしての強みを示します。
全スタッフ向けに30秒の簡潔なトレーニングビデオを制作し、最近のリモートワークポリシーの更新を説明します。HR発表ビデオジェネレーターの力を活用し、ビデオはシンプルで指導的なビジュアルスタイルを持ち、落ち着いた権威あるボイスオーバー生成を行い、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を取り入れて重要なポイントを効果的に示します。
トップタレントを引き付けることを目的とした40秒のダイナミックな会社文化ティーザーを開発し、HeyGenのHRビデオメーカー機能を使用して当社のコアバリューを強調する強力なリクルートメントビデオとして機能させます。ビジュアルアプローチは活気に満ちた本物のもので、エネルギッシュな背景音楽と迅速なシーントランジションを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに簡単に適応でき、スクリプトからのテキストビデオを通じて物語が巧みに作成されます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HR発表ビデオジェネレーターの使い方

オンボーディングから社内コミュニケーションまで、AIを使用してプロフェッショナルなHR発表ビデオを簡単に作成し、チームに明確で魅力的なメッセージを届けます。

Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
オンボーディングや重要な会社の更新に最適な、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから独自のHRビデオメーカーのプロジェクトを作成します。
Step 2
AIでメッセージを作成
HR発表スクリプトを貼り付け、メッセージを伝えるAIアバターを選択します。AIテキストからビデオへの技術が自然な音声のボイスオーバーとリップシンクを生成し、効果的なコミュニケーションを実現します。
Step 3
ブランディングを適用し強化
ロゴを追加し、色をカスタマイズし、フォントを選択して会社のブランディングを適用します。これにより、すべてのビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を持つようになります。
Step 4
発表をエクスポートして共有
最終的なHR発表ビデオをさまざまな形式とアスペクト比でエクスポートします。社内コミュニケーションチャネル全体でシームレスに共有し、従業員に効果的に情報を伝え、エンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員コミュニケーションを鼓舞

モチベーションを高めるメッセージや会社の最新情報を届け、ポジティブな会社文化を育み、社内コミュニケーションを強化します。

よくある質問

HeyGenはHR発表ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIテキストからビデオへの変換を使用して、HRチームが魅力的な社内コミュニケーションやHR発表ビデオを迅速に制作できるようにします。その直感的なプラットフォームにより、最小限の労力でプロフェッショナル品質のビデオを作成し、ワークフローを効率化します。

HeyGenはどのような種類のHRビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、効果的なオンボーディングビデオ、包括的なトレーニングビデオ、魅力的なリクルートメントビデオを作成するための理想的なHRビデオメーカーです。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、従業員エンゲージメントとコミュニケーションを向上させます。

HeyGenはHRコンテンツにAIアバターを利用していますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの変換機能を備えており、スクリプトをプロフェッショナル品質のHRビデオに変換します。これには自動字幕とリアルなボイスオーバーが含まれ、コンテンツ作成を効率的かつ効果的にします。

HeyGenはHRビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのHRビデオに会社のロゴや色を組み込むことができ、会社文化を強化します。使いやすいインターフェースとドラッグ＆ドロップエディターにより、洗練されたコンテンツのシームレスな作成プロセスを実現します。