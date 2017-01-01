スマートビデオメーカーでハウツービデオを作成
スクリプトからプロフェッショナルなハウツービデオを迅速に作成し、複雑な編集を排除する高度なテキストからビデオへの機能を提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーやマーケティングプロフェッショナル向けにデザインされた、45秒の洗練されたプロモーションビデオを想像してください。AIビデオメーカーを使用してプロフェッショナルなビデオを制作する方法を紹介します。このビデオは、スムーズなトランジションと自信に満ちた明瞭なAIアバターを特徴とし、HeyGenのAIアバター機能を活用して重要なメッセージを伝え、一貫したブランドボイスを維持します。
デジタルマーケターや教育者向けに、オンラインビデオメーカーの事前構築されたビデオテンプレートを使用して、迅速にビデオを作成する方法を説明する、60秒のエクスプレイナービデオをデザインします。ビジュアルスタイルはダイナミックでインフォグラフィックにインスパイアされ、アニメーションテキストとグラフィックスを利用し、親しみやすいナレーションと軽快なバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーン機能を効率的に活用して構築します。
グローバルなコンテンツクリエイターや教育者を対象にした、30秒の簡潔なヒントビデオを開発し、明確な字幕生成を通じて、より広い視聴者にビデオをアクセス可能にすることの重要性を強調します。ビジュアル的にはクリーンで情報豊かにし、重要なポイントを強調する太字のテキストオーバーレイを使用し、落ち着いた指導的なトーンで補完します。ビデオがHeyGenの字幕/キャプション機能を効果的に活用し、テキストを自動的に追加して明確さとリーチを向上させることを確認してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化できますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。AIを活用したツールを使用して、テキストを動的なビデオコンテンツに簡単に変換し、さまざまなニーズに合わせた高品質のビデオを簡単に制作できます。
HeyGenでどのようなクリエイティブなビデオフォーマットを制作できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なソーシャルメディアビデオ、情報豊富なハウツービデオ、説得力のあるビデオマーケティングコンテンツなど、幅広いカスタムビデオを作成できます。トレンドのテンプレートを探索し、ストックコンテンツライブラリを活用して、クリエイティブなビジョンを実現しましょう。
HeyGenはカスタムブランディングとAIボイスオーバーをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをプロフェッショナルなビデオに組み込むことができます。また、リアルなボイスオーバーを生成し、字幕/キャプションを追加してビデオ作成を強化することも可能です。
HeyGenはソーシャルメディアビデオの作成を簡単にできますか？
もちろんです。HeyGenは、Instagram Reelsやその他のプラットフォームに最適な短いビデオを含む、ソーシャルメディア向けのコンテンツを作成するための優れたオンラインビデオメーカーです。ビデオのサイズを簡単に変更し、モーションエフェクトを追加して、プロフェッショナルなビデオを際立たせることができます。