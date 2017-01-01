ハウツービデオジェネレーター：簡単に魅力的なガイドを作成
強力なスクリプトからのテキストを使用して、数分で高品質で魅力的なハウツービデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルやL&D部門向けに設計された、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」の力を紹介する90秒の魅力的な説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、ダイナミックなアニメーション要素を使用して重要なコンセプトを説明し、アップビートでプロフェッショナルなナレーションとインパクトのある背景音楽でサポートします。このビデオは、スクリプトからのテキストをビジュアルストーリーに変換する機能を使用して、高品質のビデオを生成する効率性を具体的に示します。
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした45秒の活気あるマーケティングビデオを制作し、HeyGenを使用してソーシャルメディアキャンペーン用のビデオをどれほど簡単に作成できるかを示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く活気に満ちており、クイックカットとトレンディな背景音楽を利用し、簡潔でエネルギッシュなナレーションと組み合わせます。迅速なコンテンツ展開のために利用可能な豊富なテンプレートとシーンのライブラリを紹介し、制作の容易さを強調します。
グローバルなオンライン教育者や企業トレーナー向けに、アクセス可能な学習のための「AI生成ビデオ」の能力を探る包括的な2分間の技術ガイドを開発してください。ビジュアルスタイルは明確で教育的であり、多様な画面上のビジュアルと落ち着いた権威あるナレーションを組み合わせ、目立つ正確な字幕/キャプションで補完します。このビデオは、HeyGenがすべてのビデオコンテンツに自動的に字幕/キャプションを生成し、より広い視聴者にリーチすることで包括性を確保する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてテキストからビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターテクノロジーを利用して、あなたの書かれたスクリプトをプロフェッショナルなAI生成ビデオに変換します。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、テキストからビデオへのジェネレーターがリアルなナレーションと同期したビジュアルで高品質のビデオを生成します。
HeyGenでAI生成ビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、事前に作成されたテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。ビデオを簡単に編集してブランドの美学に合わせ、コンテンツを際立たせることができます。
トーキングヘッドビデオを作成するためのAIアバターにはどのような種類がありますか？
HeyGenは、さまざまなプロフェッショナルニーズに合わせたリアルなAIアバターとカスタムトーキングヘッドを作成するオプションを提供します。オンラインAIビデオジェネレーターを使用して、マーケティングや説明ビデオでメッセージを効果的に伝えるための完璧なアバターを簡単に選択できます。
HeyGenはビデオのナレーションと字幕の生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはすべてのAI生成ビデオに対して、強力なナレーション生成と自動字幕またはキャプションを完全にサポートしています。これにより、コンテンツがさまざまなプラットフォームでアクセス可能で影響力を持ち、視聴者のエンゲージメントとリーチを向上させます。