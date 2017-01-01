驚くべきAIビデオを作成するためのビデオジェネレーターの使い方

アイデアを素早く魅力的なビデオに変換する、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ。

忙しいマーケターのために、HeyGenのビデオジェネレーターの使い方を1.5分のチュートリアルで紹介します。このビデオは、画面録画と役立つオンスクリーンテキストオーバーレイを組み合わせた、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを特徴とし、プロフェッショナルで明るい声でナレーションされます。特に、テキストプロンプトをAI生成のビデオに変換するプロセスをシームレスに紹介し、誰でも簡単に魅力的なコンテンツを作成できることを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンライン教育者やトレーナーは、HeyGenのAIビデオジェネレーターの力を示す1分間の魅力的なビデオを見るべきです。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックで、多様なAIアバターが教育コンテンツを提示し、親しみやすく明確な声で伴われます。HeyGenのAIアバターがプレゼンテーションをどのように生き生きとさせ、複雑なトピックを学生にとってよりアクセスしやすく魅力的にするかを示します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマネージャーは、ビデオのアクセシビリティを向上させるための2分間の実用的なガイドを見つけるでしょう。ビジュアルスタイルはダイナミックで実用的で、プロフェッショナルなキャプションを追加する前後の効果を示すスプリットスクリーンを利用し、直接的で情報豊かなナレーションで補完されます。このガイドは、HeyGenの字幕/キャプション機能の使い方を具体的に説明し、シンプルな編集ツールがAI生成のビデオの視聴者のエンゲージメントとリーチを劇的に向上させる方法を強調します。
サンプルプロンプト3
ビデオ作成初心者のために、45秒のエネルギッシュでインスパイアリングなビデオを制作します。テンポの速いビジュアルスタイルで、HeyGenの既成テンプレートの多様性を素早く紹介し、エネルギッシュな音楽とパンチの効いたボイスオーバーで伴います。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、誰でも瞬時に魅力的なコンテンツを作成できる方法を効果的に示し、ビデオジェネレーターのプロセス全体を簡素化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIビデオジェネレーターで、アイデアをプロフェッショナルで魅力的なビデオに簡単に変換する、いくつかの簡単なステップ。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトやテキストプロンプトを入力することから始めます。高度なAIビデオジェネレーターが入力を処理し、ビデオの基盤を構築します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターからプレゼンターとして選び、メッセージを強化し、個性的でプロフェッショナルなタッチを加えます。
3
Step 3
編集ツールで洗練
包括的な編集ツールを利用して、バックグラウンドミュージックを追加し、ストック写真やビデオを統合し、明確さとリーチのためにビデオキャプションを自動生成します。
4
Step 4
傑作をエクスポート
ビデオが完璧になったら、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すぐに共有したいすべてのプラットフォームでダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI駆動のトレーニングとエンゲージメントを強化

.

魅力的なAI駆動のトレーニングビデオを簡単に生成し、学習体験を向上させ、保持率を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにテキストをビデオに変換しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ユーザーがテキストプロンプトやAIパワードスクリプトを魅力的なAI生成ビデオコンテンツに変換することを可能にします。テキストを入力するだけで、HeyGenがリアルなAIボイスとダイナミックなAIアバターを備えたビデオを生成します。

HeyGenでAI生成ビデオコンテンツをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAI生成ビデオコンテンツをカスタマイズするための強力な編集ツールを提供しています。独自のブランディングコントロールを統合し、豊富なストック写真やビデオのライブラリを利用し、さまざまな既成テンプレートから選択してAI生成ビジュアルを完璧にすることができます。

HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、多様でリアルなAIアバターを提供し、コンテンツの説得力のある話し手として機能します。これらの洗練されたAIアバターは、リアルなAIボイスとシームレスに組み合わせてメッセージを効果的に伝え、ビデオ作成を向上させます。

HeyGenでキャプションを追加し、完成したビデオをダウンロードするにはどうすればよいですか？

HeyGenには統合されたビデオキャプションジェネレーターが含まれており、AI生成ビデオに正確な字幕を自動的に追加することができます。AI生成ビデオが完成し、完璧になったら、高品質でダウンロードし、プラットフォーム間で共有する準備が整います。