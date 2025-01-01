3

Step 3

クリアな音声で録音する

安定したショットとクリアな音声に焦点を当てて映像をキャプチャします。最適な音質を確保するために外部マイクを使用し、メッセージが明確に伝わるようにします。補足説明には、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、追加の録音なしでプロフェッショナルなナレーションを追加できます。