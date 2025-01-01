魅力的で教育的なトレーニングビデオの作り方
HeyGenを使って、複雑なトピックを簡潔で魅力的なトレーニングビデオに変換し、簡単に字幕を追加しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、チームに響くトレーニングビデオの作り方を紹介する45秒の実用ガイドを開発してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーでイラスト的にし、明るい背景音楽を取り入れます。構造化されたストーリーボードをHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使ってビデオに変換する簡単さを強調します。
HRマネージャーを対象に、新入社員のための効果的なオンボーディングビデオの作成と知識共有の促進の利点を説明する90秒のチュートリアルを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンでコーポレートにし、明確で簡潔なナレーションを添えます。HeyGenの字幕機能を使用してアクセシビリティの重要性を強調します。
マーケティングチーム向けに、製品デモンストレーション用のトレーニングビデオを迅速かつ効果的に作成する方法を紹介する30秒のダイナミックな作品をデザインしてください。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュにし、活気あるサウンドトラックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンが、複雑なトピックでも制作プロセスを効率化する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenはスクリプトをAIアバターとテキストビデオ技術でプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的なトレーニングビデオの制作を簡素化します。これにより、ユーザーは効果的な知識共有のために高品質なコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenが魅力的なコンテンツのための効果的なトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバター、ダイナミックなトレーニングビデオテンプレート、包括的なブランディングコントロールを提供します。これらの機能により、オンボーディングビデオやハウツービデオがプロフェッショナルで魅力的になり、HeyGenは強力なトレーニングビデオメーカーとなります。
HeyGenはトレーニングコンテンツのスクリプトからビデオへの作成とアクセシビリティを支援できますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトから直接テキストビデオへの変換を可能にし、自動字幕生成を組み合わせます。これにより、技術的なチュートリアルビデオがアクセスしやすく、フォローしやすく、スクリプトから効率的に制作されます。
HeyGenは多様なトレーニングビデオの要件をどのようにサポートしますか？
HeyGenはスクリーン録画の統合や豊富なメディアライブラリを含む多用途なプラットフォームを提供します。これにより、さまざまなトピックにわたる包括的で効果的なハウツービデオや一般的な知識共有の開発に理想的なソリューションとなります。