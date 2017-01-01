驚くべきAI動画のためのハウツー説明動画ジェネレーター
AIアバターでスクリプトを生き生きとさせ、数分でプロフェッショナルな説明動画を簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIを活用したコンテンツ作成に興味のあるマーケティング専門家を対象にした90秒の説明動画を開発してください。この動画は、モダンで洗練されたビジュアル美学を特徴とし、AIアバターがキャンペーンの立ち上げにおけるAI説明動画ジェネレーターの利点を自信を持って説得力のある形で説明し、HeyGenの多様なAIアバターを強調します。
教育者向けに、学生に複雑なトピックを簡単に説明するための45秒の情報動画を制作してください。情報豊かでシンプルなビジュアルスタイルを採用し、アニメーションテキストと落ち着いた指導的なナレーションをサポートに、HeyGenの既製テンプレートとシーンを使用して概念をどれほど簡単に分解できるかを示し、自動字幕でアクセシビリティを確保します。
製品マネージャーが新しいソフトウェア機能をユーザーベースに紹介するための2分間の製品ウォークスルーを設計してください。詳細なステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、HeyGenのプラットフォーム内で直接生成された安心感のある詳細なナレーションで強化し、ストックビデオと写真の統合を示して説明動画メーカーの体験を豊かにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトから最終動画までのプロセスを簡素化する高度なAI説明動画ジェネレーターです。テキストを入力し、リアルなAIアバターを選び、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを利用することで、簡単に説明動画を作成できます。このアプローチにより、HeyGenは強力なハウツー説明動画ジェネレーターとなります。
HeyGenは説明動画をカスタマイズするためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、説明動画を包括的にカスタマイズするための強力なAIツールを提供しています。これには、AIテキスト読み上げを使用した自然な音声の生成や、アクセシビリティのための自動字幕作成が含まれます。また、カスタムテキストやキャプションを追加し、ブランドコントロールを行うことで、メッセージに完全に一致する動画を作成できます。
HeyGenを使って説明動画を簡単に編集してダウンロードできますか？
もちろんです。HeyGenは使いやすいオンライン動画エディターとして機能し、説明動画を簡単に洗練させることができます。プロジェクトが完了したら、さまざまなアスペクト比で説明動画をすばやくダウンロードでき、どのプラットフォームや用途にも最適化されます。
HeyGenは説明動画のための多様なビジュアル要素を提供していますか？
はい、HeyGenは説明動画を強化するための豊富なビジュアル要素を提供しています。豊富なメディアライブラリからストックビデオや写真を活用し、動的なAIアバターを組み込むことができます。さらに、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンのコレクションが、ビジュアルストーリーテリングプロセスをさらに簡素化します。