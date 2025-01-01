チュートリアルビデオを簡単かつ効果的に編集する方法
HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、教育コンテンツをより早く作成し、ビデオ編集を簡単にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やトレーナー向けに、オーディオを強化し、チュートリアルビデオに明瞭さを加えるための重要なステップを詳述する90秒のビデオを開発してください。プロフェッショナルな視覚スタイルと同期されたオーディオを使用し、基本的な「オーディオ編集」を実行し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して正確なナレーションを行う方法を示し、「編集ビデオ」に自動「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを確保します。
マーケティングプロフェッショナルやオンラインコースクリエイター向けに、指導コンテンツの洗練とエクスポートに関する2分間のチュートリアルを制作してください。ビデオはダイナミックでブランド化された視覚スタイルを持ち、効果的な「トリミング」技術、「テキストとローワーサードの追加」の挿入を示し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された高品質の「ビデオをエクスポートする」方法を案内します。
忙しいコンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナー向けに、AIを使用して「編集ビデオ」プロセスを効率化する方法を示す75秒のビデオを作成してください。視覚とオーディオのスタイルはモダンで効率的であり、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」がどのように迅速にコンテンツを生成できるかを示し、「AIアバター」によるプレゼンテーションと「AIトランスクリプション」からの自動「字幕/キャプション」を補完して、制作時間を大幅に節約します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
ソーシャルメディア向けのダイナミックな短編チュートリアルコンテンツを制作する.
長いビデオから魅力的な短編チュートリアルクリップを簡単に作成し、貴重なヒントを共有し、ソーシャルプラットフォームで注目を集めます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを生成することを可能にする高度なAIアバターとテキストからビデオ技術を使用して、ビデオ編集プロセスを簡素化します。この強力なビデオエディターは、制作の複雑さを処理し、メッセージに集中できるようにします。
HeyGenは字幕とボイスオーバーにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションの両方に強力な機能を提供します。これにより、コンテンツがアクセスしやすく魅力的になり、ビデオをエクスポートする際にさまざまなプラットフォームに対応できます。
HeyGenでブランドの一貫性を確保し、ビデオのアスペクト比を最適化するにはどうすればよいですか？
HeyGenを使用すると、ロゴや色などのカスタムブランディングコントロールを使用して、さまざまなシーンやテンプレート内で強力なブランドの一貫性を維持できます。さらに、プラットフォームはアスペクト比のリサイズをサポートしており、さまざまな視聴プラットフォームにシームレスにビデオを最適化できます。
HeyGenはチュートリアルビデオを作成するための直感的なビデオエディターとして何が優れていますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなチュートリアルビデオやその他のコンテンツを作成するための直感的で簡単な代替手段として設計されています。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、広範な技術的編集スキルを必要とせずに、迅速にビデオを編集し、高品質な結果を生成できます。