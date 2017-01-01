動作原理ビデオジェネレーター: AIによるシンプルさ

複雑なアイデアをAIビデオジェネレーターで明確なビデオに簡素化し、ダイナミックなAIアバターでエンゲージメントを高めます。

ソフトウェア開発者や技術愛好家を対象にした詳細な2分間の説明ビデオを制作し、「AIビデオ生成」の複雑なプロセスを説明します。視覚スタイルは分析的で、抽象的なスキーマアニメーションとクリーンなUIウォークスルーを特徴とし、権威ある男性の声でナレーションを行います。このビデオはHeyGenの主要な機能を示し、「スクリプトからのテキストからビデオ」機能がどのように生のテキストを洗練されたビジュアルストーリーに変換するかを効果的に説明し、プラットフォームが洗練されたビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいユーザーやプロダクトマネージャー向けに設計された包括的な1分間の指導ビデオを開発し、「AIビデオジェネレーター」の実用的な応用を紹介します。ユーザーフレンドリーな視覚スタイルを採用し、明確なステップバイステップの画面録画と親しみやすい「AIアバター」が視聴者を案内し、励ましの女性の声でナレーションを行います。この「教育ビデオ」は、ユーザーがHeyGenの「テンプレートとシーン」や「字幕/キャプション」を活用して効率的に魅力的なコンテンツを作成する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやマーケティングプロフェッショナルを対象にしたダイナミックな90秒のプロモーションビデオを作成し、柔軟な「ビデオコンテンツ作成」を強調します。視覚と音声のスタイルは活気に満ちた現代的なもので、ダイナミックなトランジションを使用して「メディアライブラリ/ストックサポート」やさまざまな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションから多様な出力可能性を示し、アップビートな音楽とクリアで情報豊富なナレーションを伴います。この作品は、HeyGenの「カスタマイズとパーソナライズ」の強力なツールを強調し、ユーザーがブランドに合わせてすべてのビデオを調整できるようにします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、HeyGenを利用する「コスト効果」の利点を強調する45秒のインパクトビデオを生成します。視覚スタイルはテンポが速く魅力的で、迅速な生産ワークフローを示すクイックカットと、エネルギッシュで自信に満ちたナレーションを組み合わせます。このビデオは、HeyGenの高度な「テキストからビデオ」機能と強力な「ボイスオーバー生成」がどのようにビデオ制作時間とリソースを劇的に削減し、高品質のコンテンツを手軽に利用できるようにするかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIビデオジェネレーターの動作原理

アイデアを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、スクリプトから最終制作までのクリエイティブプロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビデオスクリプトを貼り付けるか入力して始めます。当プラットフォームのテキストからビデオ機能が、書かれたコンテンツをビデオの語りに変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリからプレゼンターを選び、メッセージを効果的に伝える自然な音声のボイスオーバーを生成します。
3
Step 3
カスタマイズと仕上げを追加
ロゴやブランドカラーを統合するブランディングコントロールを適用し、ビデオコンテンツに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、高品質のビデオを生成し、あらゆるプラットフォームや用途に対応します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディア説明ビデオを制作

.

「動作原理」ビデオやクリップを迅速に作成し、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを促進し、製品の特徴やプロセスを視聴者に明確に説明します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのように機能しますか？

HeyGenは高度な「機械学習」と「自然言語処理」を活用してスクリプトを魅力的なビデオに変換します。ユーザーがテキストを入力すると、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」がその内容を話す「AIアバター」を生成し、効果的に「テキストからビデオ」コンテンツを作成します。

HeyGenビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは「ビデオコンテンツ作成」における広範な「カスタマイズとパーソナライズ」を提供し、ロゴや色などの柔軟な「ブランディングコントロール」が可能です。さまざまな「テンプレートとシーン」から選択し、「ボイスオーバー」を選び、自分のメディアを統合することができます。

HeyGenのビデオレンダリング能力を支える技術革新は何ですか？

HeyGenの強力な「ビデオレンダリング」は、洗練された「機械学習」モデルと「コンピュータビジョン」アルゴリズムによって支えられています。これらのシステムはスクリプトとユーザー入力を処理し、膨大な「トレーニングデータ」を利用してリアルな「テキストからビデオ」出力を効率的に生成します。

HeyGenはビデオコンテンツ作成プロセスを効率化できますか？

もちろんです。HeyGenは「ビデオコンテンツ作成」を大幅に効率化し、主要な制作段階を自動化します。「テキストからビデオ」機能と統合された「ボイスオーバー生成」により、高品質な「ソーシャルメディアコンテンツ」や「教育ビデオ」を効率的かつ「コスト効果的」に制作できます。