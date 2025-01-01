家庭システムサポートビデオメーカー: ビジュアルガイドを作成

魅力的なAIアバターを使用して、複雑なシステムの説明を簡素化したプロフェッショナルで高品質なビデオガイドを作成します。

148/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターのために、ブランドの存在感を高める45秒の洗練されたソーシャルメディアビデオを作成しましょう。エネルギッシュなビジュアルスタイル、クリーンなグラフィックス、アップビートなバックグラウンドミュージックを備えたこのプロフェッショナルなビデオは、魅力的なコンテンツを迅速に制作する方法を紹介します。最大限のアクセシビリティを確保するためにHeyGenの字幕機能を活用し、多様なテンプレートとシーンを利用して、際立った洗練された外観を実現します。
サンプルプロンプト2
新しいユーザーや家庭愛好者のために、複雑な家庭システムを簡単に解説する60秒の説明ビデオを作成しましょう。親しみやすいビジュアルスタイル、ステップバイステップのビジュアル、落ち着いた説明トーンを用いて、初心者をプロセスに導きます。この「家庭システムサポートビデオメーカー」コンテンツは、HeyGenのAIアバターを活用して情報を魅力的に提示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して教育目的のコンテンツ作成を効率化します。
サンプルプロンプト3
趣味家やクリエイターのために、彼らが生の映像を簡単に高品質なビデオに変換し、独自のビジョンを表現できる方法を強調する30秒の活気あるプロモーション作品を開発します。ビデオは、ダイナミックで遊び心のあるビジュアル美学を持ち、鮮やかな色彩と表現力豊かな音楽を特徴とします。この魅力的な「ビデオメーカー」プレゼンテーションは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用してビジュアルを豊かにし、さまざまなプラットフォームで共有するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

家庭システムサポートビデオメーカーの使い方

初心者でも家庭システムのための明確でプロフェッショナルなサポートビデオを簡単に制作できます。

1
Step 1
テンプレートを選択
サポートビデオをすぐに始めるために、多様な事前構築されたテンプレートから選択します。これらのテンプレートは、コンテンツ構造の理想的な出発点を提供し、当社の「テンプレートとシーン」機能を活用します。
2
Step 2
メディアをアップロード
デバイスから写真やビデオクリップを簡単に「ドラッグ＆ドロップ」するか、当社の広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」から選択して、シーンに関連するビジュアルを配置します。
3
Step 3
字幕を追加
専用の「字幕/キャプション」機能を使用して、ビデオコンテンツに簡単に「字幕」を追加し、視聴者の理解とアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
プロジェクトを完成させ、さまざまなフォーマットとアスペクト比で「高品質なビデオ」を「エクスポート」し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、共有や統合の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツの開発

.

家庭システムのメンテナンスに関する包括的なビデオコースやチュートリアルを簡単に開発し、ユーザーにアクセスしやすいビデオ作成ツールを提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと豊富なテンプレートライブラリを使用してダイナミックなビデオに変換することで、強力なビデオメーカーになることを可能にします。このプラットフォームは、ビデオ作成ツールを効率的かつクリエイティブにするために簡素化されています。

HeyGenがプロフェッショナルなビデオ制作に適している理由は何ですか？

HeyGenは、高度なAIアバターと自然な音声生成を通じて高品質なビデオコンテンツを生成することに優れており、出力が洗練されプロフェッショナルに見えることを保証します。また、ブランドコントロールを組み込むことで、一貫したプロフェッショナルなビデオプレゼンスを実現できます。

HeyGenを使ってビデオにナレーションや字幕などのクリエイティブな要素を簡単に追加できますか？

もちろんです。HeyGenは、初心者でも高品質な音声生成と自動生成された字幕を使用してビデオを強化し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させることを簡単にします。これらのクリエイティブな要素はプラットフォームにシームレスに統合されています。

HeyGenはさまざまなアスペクト比のソーシャルメディアビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズを提供し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてクリエイティブなビデオコンテンツを簡単に適応させることができます。多様なテンプレートとメディアライブラリを活用して、あらゆる要件に合わせた魅力的なソーシャルメディアビデオを制作してください。