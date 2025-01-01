高級リゾートをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成してください。旅行にこだわりを持つ旅行者や家族を対象に、明るく魅力的なシネマティックショットでアメニティや客室を紹介し、アップビートで歓迎ムードの音楽をバックに流します。HeyGenの「テンプレート & シーン」を活用して、ホテルのユニークなセールスポイントを強調するプロフェッショナルで魅力的なストーリーを迅速に組み立て、効果的なホテルビデオメーカーとしての役割を果たします。

ビデオを生成