AIアバターを使用して、ホテルスタッフ向けのプロフェッショナルなオンボーディングおよび企業トレーニングビデオを迅速に制作します。

新しいホテルのフロントデスクスタッフ向けに、標準的なチェックイン手続きを中心とした60秒の歓迎とプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが各ステップを明確に示し、明るくモダンなホテルのロビーを背景に、落ち着いたプロフェッショナルな音声スタイルで、ホスピタリティ業界の重要な初期トレーニングを効果的に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存のホテルスタッフ、特に営業およびフロントデスクチームを対象に、プレミアムゲストサービスの効果的なアップセル技術を示す45秒のシナリオベースのトレーニングビデオを開発してください。視覚スタイルはインタラクティブでダイナミックであり、励ましと明確な音声トーンを使用し、企業トレーニングビデオのための重要なコミュニケーション戦略を強調するプロフェッショナルなボイスオーバー生成で強化されます。
ハウスキーピングおよびメンテナンスチーム向けに、新しい部屋の衛生プロトコルを詳述した30秒の簡潔な指導ビデオを制作してください。視覚的なプレゼンテーションはクリーンで効率的であり、明るい背景音楽と明確なテキストオーバーレイを利用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、AIを使用して迅速かつ一貫したホテルトレーニングビデオメーカーアプリケーションで重要なSOPを迅速に文書化します。
ホテルの管理およびITスタッフ向けに、新しいプロパティ管理システムのアップデートの機能を説明する75秒の情報ビデオを想像してください。視覚的な美学はモダンで情報豊かであり、ソフトウェアインターフェースを明確に示し、アクセスしやすいがやや技術的な音声スタイルで提供されます。このAIビデオジェネレーターのプロンプトは、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、ビデオ作成プラットフォームでシームレスにコンテンツを効率的に作成することを強調しています。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホテルトレーニングビデオメーカーの使い方

AIを使って魅力的なホテルトレーニングビデオを簡単に作成。スクリプトをプロフェッショナルなビジュアルコンテンツに変換し、チームのための明確なコミュニケーションと学習を強化します。

1
Step 1
トレーニングビデオスクリプトを作成
トレーニングスクリプトを作成または貼り付けて開始します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用して、コンテンツを迅速に構築し、ホテルトレーニングビデオを始めましょう。
2
Step 2
AIアバターまたはバーチャルプレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリからバーチャルプレゼンターを選択します。このAIビデオジェネレーター機能は、指示に人間味を加え、コンテンツをより親しみやすく魅力的にします。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーとビジュアルを追加
AI生成のボイスオーバーを使用して、さまざまな言語とアクセントでビデオを強化します。プラットフォームはスクリプトを自然な音声にシームレスに変換し、明確なコミュニケーションを保証します。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポートして共有
完成したトレーニングビデオを確認し、最終調整を行います。その後、さまざまなアスペクト比で高品質のビデオを簡単にエクスポートし、学習と開発プラットフォームで配布します。

SOPとオンボーディングを効率化

複雑な運用手順を簡素化し、新しいホテル従業員向けにAIアバターとテキストからビデオを使用して明確なオンボーディングビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてホテルトレーニングビデオの作成を強化できますか？

HeyGenは包括的なビデオ作成プラットフォームとして、ホスピタリティ業界が高品質で魅力的なトレーニングビデオを制作するのを支援します。私たちの生成AIプラットフォームを活用して、複雑なSOPをAIで明確で影響力のあるビデオドキュメントに変換し、スタッフに提供します。

HeyGenのテンプレートはトレーニングビデオにどのような創造的な利点を提供しますか？

HeyGenの多様なテンプレートは、ビデオ作成プロセスを効率化し、創造的な利点を提供します。これらのプロフェッショナルなテンプレートを使用することで、企業トレーニングビデオやオンボーディングビデオを一貫したブランドとダイナミックなビジュアルで迅速に構築できます。

HeyGenのAIアバターは学習と開発コンテンツに創造的なエッジをもたらすことができますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターとバーチャルプレゼンターは、学習と開発の取り組みに創造的でプロフェッショナルなタッチを提供します。彼らはメッセージを一貫して伝え、トレーニングビデオをより魅力的で記憶に残るものにします。

HeyGenはホスピタリティトレーニングのための創造的なテキストからビデオへの制作をどのように支援しますか？

HeyGenはスクリプトからテキストをビデオに変換することで、トレーニングビデオの創造的な制作を簡素化します。高度なAI生成ボイスオーバーを使用して、洗練されたコンテンツを迅速に制作でき、HeyGenはあなたのニーズに最適なAIビデオジェネレーターです。