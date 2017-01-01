新しいホテルのフロントデスクスタッフを対象に、初めてのゲストチェックイン手続きを中心とした1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されていて歓迎感があり、リアルなシナリオを特徴とし、プロフェッショナルで安心感のあるナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを利用して情報を提示し、一貫性と親しみやすさを確保し、スクリプトからのテキストを使用してこの重要なホテルスタッフトレーニングビデオを効率的に制作してください。

