ホテルスタッフトレーニングビデオメーカー：チームを引き込む
複雑な手続きをAIアバターを使用して明確で魅力的なコンテンツに変換し、比類のないスタッフ開発を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のハウスキーピングチーム向けに、VIPスイートの高度なルームクリーニングプロトコルを示す90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは非常にクリーンで体系的であり、明確なステップバイステップのデモンストレーションと落ち着いた権威あるナレーションを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してコンテンツを効果的に構成し、アクセシビリティを高めるために字幕/キャプションを含め、これらの詳細なホスピタリティ手順の知識保持を向上させます。
ホテル経営者を対象に、HeyGenを使用してトレーニングコストを大幅に削減し、コンテンツ作成を迅速化する方法を紹介する2分間の情報ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは直接的で情報豊かであり、プラットフォームの画面録画とダイナミックなテキストオーバーレイを組み合わせ、エネルギッシュで説得力のある声でサポートします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して多言語オプションを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまな内部コミュニケーションチャネルでコンテンツを配信します。
すべてのホテルスタッフ向けに、新しいゲストフィードバックシステムに関する迅速な更新を提供する45秒のマイクロラーニングビデオを考案してください。ビジュアルスタイルは魅力的でモダンであり、鮮やかなストック映像と鮮明なグラフィックスを使用し、陽気で親しみやすい声で伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからコンテンツを統合して視覚的な魅力を高め、スクリプトからのテキストを使用して物語をシームレスに作成し、重要なポリシー変更に対する従業員のエンゲージメントを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてホテルスタッフトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルな企業トレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。バーチャルプレゼンターとスクリプトからのテキストを利用して、ホスピタリティスタッフトレーニングのコンテンツ作成をスピードアップします。
HeyGenでホテルのブランディングに合わせてトレーニングビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは完全にカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しています。ブランディングコントロールを適用して、企業トレーニングビデオがホテルの美学とブランドガイドラインに完全に一致するようにし、一貫したホスピタリティスタッフトレーニングを実現します。
HeyGenはトレーニングビデオでの知識保持を向上させるためにどのような機能を提供していますか？
知識保持と従業員のエンゲージメントを向上させるために、HeyGenはすべてのトレーニングビデオに自動字幕とキャプションを含めています。これにより、マイクロラーニングコンテンツの配信をサポートし、ホテルスタッフにとって情報がよりアクセスしやすく、理解しやすくなります。
HeyGenを使用したオンボーディングビデオでAIアバターはどのように効果を高めますか？
HeyGenのAIアバターはプロフェッショナルなバーチャルプレゼンターとして機能し、オンボーディングビデオコンテンツの効果を大幅に高めます。これらの魅力的なデジタルキャラクターは従業員のエンゲージメントを向上させ、新入社員に一貫したメッセージを確実に伝えます。