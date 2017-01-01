シームレスなオンボーディングのためのホテルスタッフトレーニングビデオジェネレーター

ホスピタリティスタッフ向けのマイクロラーニングビデオを迅速に生成します。AIアバターを使用して複雑な運用手順を簡素化します。

新しいホテルスタッフ向けに、初めてのゲストとのやり取りをナビゲートするための45秒のビデオを作成します。フレンドリーなAIアバターが適切なエチケットを示し、明るく歓迎的なビジュアルスタイルで、新入社員が必要なステップを理解しやすく、魅力的なオンボーディングを実現するプロフェッショナルなナレーションを生成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のホテル従業員向けに、新しいチェックイン手順を明確なテンプレートとシーンを使用して説明する60秒のマイクロラーニングビデオを生成します。このトレーニングビデオは、クリーンで指導的なビジュアルスタイルを持ち、ステップバイステップのガイダンスを提供し、すべての詳細が理解されるように読みやすい字幕を強調します。
サンプルプロンプト2
L&Dチームをターゲットにした30秒のホテルスタッフトレーニングビデオメーカーのプロモーションビデオをデザインし、どれほど簡単にコンテンツを作成できるかを強調します。ビデオはダイナミックでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、ユーザーフレンドリーなインターフェースを紹介し、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を通じて生成された明確で簡潔なナレーションを提供し、ホテルスタッフトレーニングビデオジェネレーターがどれほど迅速に機能するかを証明します。
サンプルプロンプト3
すべてのホテル従業員を対象とした50秒の企業トレーニングビデオを制作し、季節ごとの安全プロトコルに焦点を当て、知識の保持を向上させます。このプロフェッショナルで視覚的に豊かなビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様なビジュアルを取り入れ、重要な情報が効果的に提示され、記憶に残るようにする魅力的なナラティブを伴います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホテルスタッフトレーニングビデオジェネレーターの使い方

トレーニングコンテンツを魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、スタッフの知識保持を向上させ、従業員のオンボーディングを効率化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを貼り付ける
トレーニングテキストをプラットフォームに入力し、テキストからビデオへの機能を利用してコンテンツをダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターライブラリから選択し、トレーニング資料を提示し、ホテルスタッフトレーニングにフレンドリーで一貫した顔を提供します。
3
Step 3
ブランディング要素を適用する
ホテルのロゴやカスタムカラーを追加し、すべてのトレーニング資料でブランドの一貫性を確保するために、ビデオを簡単にカスタマイズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
プロフェッショナルなトレーニングビデオを完成させ、数分でエクスポートし、チームへのシームレスな展開と知識保持の向上を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

運用手順とコンプライアンスの効率化

.

複雑なホスピタリティ手順とコンプライアンスのトレーニングを、ホテルスタッフ向けの明確なステップバイステップのビデオガイドで簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてホテルスタッフ向けの魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストをプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオに数分で変換します。使いやすいインターフェースとすぐに使えるテンプレートにより、効率的でクリエイティブなプロセスを実現し、理想的なホテルスタッフトレーニングビデオメーカーとして機能します。

HeyGenのAIアバターはホテルスタッフのトレーニングをどのように強化しますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、一貫したインストラクターとして機能し、企業トレーニングビデオをパーソナライズされたブランディングコントロールで提供します。この革新的なアプローチは、ホテル従業員の知識保持とエンゲージメントを向上させるのに役立ちます。

HeyGenは従業員のオンボーディング用のマイクロラーニングビデオの開発をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、従業員のオンボーディングやスキル開発に最適なインパクトのあるマイクロラーニングビデオを作成するのに理想的です。自動字幕やAIボイスオーバーなどの機能により、多様な学習ニーズに対応したアクセシビリティと明確さを確保します。

HeyGenはL&Dチームがトレーニングビデオを作成するための強力なツールとしてどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、L&Dチームに強力なトレーニングビデオメーカーを提供し、高度なテキストからビデオへの機能、充実したメディアライブラリ、カスタマイズ可能なシーンを含みます。これらの機能により、包括的で効果的なトレーニングコンテンツを迅速に作成できます。