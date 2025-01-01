ホテルサービスビデオジェネレーター：素早く魅力的なプロモーションビデオを作成

HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを活用して、予約を増やすプロフェッショナルなホテルビデオを簡単に制作。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高級旅行者向けに設計された45秒の魅力的なホスピタリティプロモーションビデオを開発し、新しく改装されたスイートを紹介します。このビデオは、エレガントで招待的なビジュアルスタイルを採用し、高解像度の映像と洗練されたバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用してホテルとその設備の風景ショットを強化し、売上を向上させることを目指します。
サンプルプロンプト2
限定の週末プロモーションオファーを発表するためのダイナミックな30秒のソーシャルメディアビデオを制作します。プロモーションオファーを求める幅広いオーディエンスを対象としたこの迅速なビデオ作成は、インパクトのあるテキストオーバーレイとアップビートな音楽を備えたエネルギッシュなビジュアルスタイルが必要で、InstagramやTikTokのようなプラットフォームに最適化されています。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、さまざまなソーシャルメディアフォーマットにシームレスに適応します。
サンプルプロンプト3
ホテルに到着する新しいゲスト向けの1.5分間のパーソナライズされたウェルカムビデオを作成します。このビデオは、ゲストの体験を向上させるために、温かく歓迎するビジュアルスタイルとAIアバターによる明確なメッセージを特徴とし、彼らを仮想的に迎え入れ、滞在に関する重要な情報を提供します。HeyGenのAIアバター機能が中心となり、一貫性のあるフレンドリーなデジタルコンシェルジュを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホテルサービスビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に作成し、ホテルサービスをアピールしてゲストを引き付け、ブランドのオンラインプレゼンスを向上させましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
広範なライブラリからすぐに使えるテンプレートを選び、ホテルサービスビデオを開始します。これにより、独自のコンテンツのプロフェッショナルな出発点が得られます。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
魅力的なAIアバターを追加してホテルのストーリーを語ったり、特定のサービスを強調したりすることで、プロモーションビデオをよりダイナミックでパーソナライズされたものにします。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
リアルなボイスオーバー生成でビデオを強化し、ホテルの最高の特徴を効果的に紹介する明確で説得力のあるコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
HDでエクスポート
作成を最終化し、ホテルサービスビデオをHD解像度でエクスポートして、さまざまなプラットフォームで共有し、オンラインでの可視性を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ゲスト体験のハイライト

満足したゲストからの説得力のあるビデオテスティモニアルやストーリーを作成し、信頼を築き、直接予約を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてホテルビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトを数分で魅力的なホテルサービスビデオに変換します。プラットフォームには、すぐに使えるテンプレートとテキストからビデオへの機能が備わっており、広範な編集なしで迅速なビデオ作成が可能です。これにより、HeyGenはすべてのプロモーションニーズに対応する効率的なホテルビデオメーカーとなります。

HeyGenはホテルプロモーションビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、ホテルのロゴリビールアニメーションやブランドカラーを簡単に統合できるブランディングコントロールを含む、完全なカスタマイズのための強力な技術機能を提供します。広範なメディアライブラリにアクセスするか、既存のストック映像をアップロードし、AI生成のビジュアルと組み合わせることで、ホテルビデオコマーシャルが美学に完全に一致することを保証します。

HeyGenはAIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバーをホテルのマーケティングコンテンツに組み込むことができますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なボイスオーバー生成をホテルビデオに統合することに優れています。この強力なAI編集により、リアルなプレゼンターを使用して魅力的なメッセージを届け、ホスピタリティプロモーションビデオと全体的なゲスト体験を向上させます。

HeyGenで作成されたビデオの出力オプションは何ですか？

HeyGenは、HD解像度およびさまざまなアスペクト比でホテルビデオジェネレーターのプロジェクトをエクスポートすることをサポートしており、Instagram/TikTokやYouTubeなどのプラットフォームに最適です。この柔軟性により、ソーシャルメディアビデオがどのチャンネルでも最適化され、リーチとエンゲージメントを最大化します。