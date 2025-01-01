ホテルルームツアービデオメーカー: 予約を増やす

HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、ゲスト体験を向上させ、予約を増やす魅力的なバーチャルツアーを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
イベントプランナーや企業クライアントが包括的な会場の洞察を求める際に最適な、魅力的な60秒のバーチャルツアービデオを制作します。滑らかなトランジションと高解像度の画像を備えた洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、情報豊富で自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、詳細な説明を動的なビジュアルに変換し、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、ゲスト体験をさらに強化します。
サンプルプロンプト2
ブティックホテルのオーナーやマーケティングマネージャー向けに、ブランディングの容易さに焦点を当てた活気ある45秒のプロモーションビデオをデザインします。HeyGenの多様なホテルビデオテンプレートを活用して、特定の部屋タイプやユニークな特徴を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュであり、独自のブランドカラーとロゴをシームレスに組み込み、アップビートで現代的なサウンドトラックを使用します。最終出力は、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、すべてのチャネルでブランディングを簡単に追加できるようにします。
サンプルプロンプト3
若いモバイルファーストのオーディエンス向けに、クイックシェアと高いエンゲージメントを目的とした15秒のソーシャルメディアショートを生成します。このAIビデオジェネレーターの制作は、急速なカット、トレンドの音楽、大胆なオンスクリーンテキストを特徴とし、重要なハイライトを紹介するために微妙なAIアバターを組み込むこともあります。ビジュアルの美学は明るくモダンで、特定のホテルの特徴の「ワオ」要素を示し、ソーシャルメディアでの共有を最大化し、即座に注目を集めるように設計されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホテルルームツアービデオメーカーの使い方

AIを活用してホテルの写真を魅力的なルームツアービデオに変換し、ゲスト体験を向上させ、予約を増やします。

1
Step 1
アセットをアップロード
既存のホテルルームの写真やビデオクリップをプラットフォームのメディアライブラリにシームレスにインポートします。これがバーチャルツアーの基盤となります。
2
Step 2
ホテルビデオテンプレートを選択
ホテルルームツアーに特化したプロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートとシーンから選択します。これらのカスタマイズ可能なテンプレートは、ビデオ作成の迅速なスタートを提供します。
3
Step 3
ツアーをカスタマイズ
明確なメッセージングのためにテキスト・トゥ・ビデオ要素でバーチャルツアーをパーソナライズします。ロゴやカラーを含むブランディングを専用のブランディングコントロールを通じて簡単に追加し、一貫性を保ちます。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなアスペクト比で洗練されたホテルルームツアービデオを生成します。最終的な作品を簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアで共有して予約を増やし、より多くの潜在的なゲストにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なゲストの声ビデオを作成

本物のゲストの声をフィーチャーした魅力的なAIビデオを作成し、ホテルルームでの成功と楽しい滞在を強調して信頼性を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして素晴らしいホテルルームツアービデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、カスタマイズ可能なホテルビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップインターフェースを提供し、ブランドを強化する魅力的なホテルルームツアービデオを簡単に制作できます。既存の写真やテキスト・トゥ・スピーチのボイスオーバーを迅速に追加して、複雑な編集なしでプロフェッショナルなコンテンツを作成できます。

HeyGenがホテルにとって効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはAI機能を活用してビデオ作成プロセスを簡素化し、スクリプトをAIアバターとボイスオーバー生成を使用して洗練されたビデオに変換し、複雑な編集の必要性を排除します。これにより、HeyGenは迅速なコンテンツ制作と無制限の修正が可能な強力なホテルビデオメーカーとなります。

HeyGenのビデオをホテルのブランディングに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ロゴやブランドカラーを含む独自のブランディングを追加することを可能にします。ロゴリビールアニメーションを組み込むこともでき、すべてのホテルビデオが施設のアイデンティティを反映し、ブランドを強化します。

HeyGenで作成されたバーチャルツアーはどのようにしてホテルの予約を増やしますか？

既存の写真を没入感のあるバーチャルツアーに変換することで、HeyGenは潜在的なゲストが滞在を視覚化するのを助け、ゲスト体験を大幅に向上させます。これらのプロフェッショナルなホテルビデオは、ソーシャルメディアで簡単に共有でき、予約とエンゲージメントを増やす強力なツールとして機能します。