ホテル紹介ビデオジェネレーターで予約を増やす

プロフェッショナルなボイスオーバー生成でホテルの魅力を高め、ゲストを引き付けて予約を増やす魅力的なプロモーションビデオを作成します。

253/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
トレンディな都市型ホテルの活気ある30秒のショートビデオをデザインし、ユニークでインスタ映えする体験を求める若い冒険者や一人旅の旅行者を対象にします。ビジュアルスタイルはテンポが速くダイナミックで、個性的な部屋の装飾、活気ある共用エリア、地元のハイライトを紹介し、アップビートなインディーポップ音楽に合わせます。魅力的なAIアバターを組み込んで、ホテルのソーシャルメディアでのシェアリングの魅力を強調し、興奮を生み出すクイックでエネルギッシュなウェルカムメッセージを届けます。
サンプルプロンプト2
家族向けリゾートの心温まる45秒のホテル紹介ビデオを制作し、次の休暇を計画している親と子供を引き付けることを目指します。ビジュアルは明るく魅力的で、キッズクラブ、スライド付きのプール、ファミリースイート、遊び心のある屋外アクティビティを表示し、陽気で軽快なバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、幸せな家族の関連性のある高品質の映像でシーンを強化し、楽しい体験を強調することで売上を向上させることを最終的に目指します。
サンプルプロンプト3
ビジネス志向のホテルの簡潔な60秒のプロフェッショナルビデオを作成し、プレミアムな会議およびカンファレンス施設を求める企業クライアントやイベントプランナーを特にターゲットにします。ビジュアルの美学はクリーンで洗練されており、モダンな会議室、ビジネスラウンジ、シームレスなサービスを特徴とし、控えめで権威あるインストゥルメンタルスコアで強力なブランドコントロールを反映します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を利用して、利用可能なスペースと技術についての情報セグメントを効率的に制作し、ホスピタリティ業界での地位を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホテル紹介ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、ホテルを紹介し、潜在的なゲストを引き付け、オンラインプレゼンスを強化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
プロジェクトを始めるには、プロフェッショナルにデザインされたホテルビデオテンプレートから選択します。あるいは、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、書かれたコンテンツから瞬時にビデオの基盤を生成します。
2
Step 2
独自のコンテンツを追加する
独自の画像やビデオをアップロードしてビデオを個別化するか、HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートからビジュアルを強化します。これにより、ホテルの独特な雰囲気が正確に捉えられます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを作成する
HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、高品質のナレーションで紹介を高めます。スクリプトを自然な音声に変換し、視聴者に明確で魅力的なメッセージを届けます。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有する
ホテル紹介ビデオを完成させ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。磨かれたプロモーションビデオを共有して、潜在的なゲストを引き付け、視認性を高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ホテルの特徴と体験を強調する

.

AIビデオを活用して、ホテルのユニークな特徴やゲスト体験を魅力的に強調し、記憶に残る紹介を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なホテルビデオテンプレートを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはホスピタリティ業界向けに特別に設計された多様なカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、魅力的なプロモーションビデオを作成することができます。これらのテンプレートを簡単に適応させてホテルのユニークな特徴を紹介し、プロフェッショナルな品質の紹介で潜在的なゲストを引き付けるのに役立ちます。

ホテル紹介ビデオをカスタムブランディングで個別化できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ホテルのロゴ、色、特定のビジュアル要素を紹介ビデオにシームレスに統合することができます。使いやすいドラッグアンドドロップエディターにより、テンプレートのカスタマイズが簡単で、ブランドアイデンティティが際立ちます。

HeyGenを使用してホテルのプロモーションビデオを強化するためのクリエイティブ要素は何ですか？

HeyGenは、ホテルの提供を紹介するリアルなAIアバターのような高度なクリエイティブ要素でプロモーションビデオを強化する力を与えます。また、高品質のボイスオーバー生成を利用し、多様なストック映像を統合したり、ダイナミックなスライドショービデオを作成して、視聴者を本当に魅了することができます。

HeyGenはホテル紹介ビデオの生成にどれほど使いやすいですか？

HeyGenは直感的で使いやすいインターフェースを備えており、初心者でもAIホテルイントロジェネレーターのビデオを簡単に生成できます。この効率性により、プロフェッショナルで高インパクトなプロモーションビデオを迅速に制作し、売上を向上させ、オンラインプレゼンスを強化することができます。