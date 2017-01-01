魅力的なコンテンツを生み出すホスピタリティビデオジェネレーター
AIアバターを活用して、プロフェッショナルなトレーニングとマーケティングビデオを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ホテルのフロントデスクアソシエイトの「一日の生活」を垣間見る、エネルギッシュな30秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは本物でテンポが速く、ポジティブな交流とチームワークを強調し、明るくフレンドリーなサウンドトラックに合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、さまざまな短いクリップを迅速に組み立て、活気ある職場文化を示す一貫したストーリーを作成します。
高級旅行者やイベントプランナーに特にアピールする、ハイエンドブティックヴィラの豪華な60秒のバーチャルビデオツアーが必要です。シネマティックなビジュアルスタイルは、洗練されたディテールと素晴らしい景色を強調し、洗練されたバックグラウンドミュージックが効果的に「ビデオツアー」の本質を捉えます。プロフェッショナルな印象を高めるために、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して、視聴者を物件内をスムーズに案内する洗練された情報豊かなナレーションを提供します。
新しい顧客やソーシャルメディアのフォロワーを対象にした、心温まる40秒のビデオを作成し、思い出に残る滞在についてのゲストの声を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンで楽観的であり、実際のゲストの写真や短いビデオクリップを取り入れ、心を弾ませる音楽と組み合わせます。これらの「マーケティングビデオ」の最大のアクセシビリティとインパクトを確保するために、HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して、画面上に重要な引用を明確に表示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーが視覚的に魅力的でダイナミックなビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、カスタマイズ可能なAIアバターとプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供することで、クリエイティブプロセスを革新します。ユーザーはHeyGenの直感的なプラットフォームを活用して、複雑な編集なしでユニークなビジュアルストーリーを作成できます。
HeyGenはどのような種類のAIアバターをさまざまなビデオアプリケーションに提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなマーケティングビデオから情報提供のトレーニングビデオまで、さまざまなアプリケーションに適したリアルで表現力豊かなAIアバターを多様に提供しています。これらのAIアバターは多様な役割を表現でき、ホスピタリティ業界を含むさまざまな業界でのエンゲージメントを高めます。
HeyGenはテキストスクリプトをリアルなAIボイスオーバー付きのプロフェッショナルなビデオに効率的に変換できますか？
はい、HeyGenは高度なテキストからビデオへの技術を活用して、書かれたスクリプトをリアルなAIボイスオーバー付きの高品質なビデオに簡単に変換します。この強力なビデオ作成プラットフォームは、メッセージをフルHDビデオで明確に伝え、大幅な制作時間を節約します。
HeyGenはどのようにして高品質なトレーニングとマーケティングビデオの制作を効率化しますか？
HeyGenは、事前に構築されたビデオテンプレートとAI編集機能を備えた直感的なプラットフォームを提供することで、ビデオ作成を簡素化します。これにより、企業はプロフェッショナルなトレーニングビデオや効果的なマーケティングビデオを迅速に制作し、制作の複雑さと時間を大幅に削減できます。