あなたの頼れるホスピタリティトレーニングビデオメーカー
インタラクティブなトレーニングビデオでスタッフのオンボーディングを効率化します。テンプレートとシーンを活用して、迅速で高品質なコンテンツ作成を実現します。
既存の従業員を対象にした90秒のコンプライアンス手続きビデオを作成し、年次リフレッシャーとして提供します。視覚と音声のスタイルは情報的で簡潔であり、明確な画面上のテキストと正確なナレーション生成を利用します。重要な規則を効果的に強調し、字幕/キャプションを追加して、この重要な従業員トレーニングの理解を深めます。
フロントラインチーム向けに45秒のカスタマーサービストレーニングモジュールを設計します。明るいシナリオベースのビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。ビデオ作成プラットフォームのテンプレートとシーンを活用して、魅力的なシナリオを迅速に構築し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを引き出して学習を強化します。
L&Dマネージャーを対象に、LMS統合のためのホスピタリティトレーニングビデオメーカーの使用方法を示す2分間のチュートリアルを制作します。現代的で指導的なビジュアルスタイルを持ち、自信に満ちたガイド付きの声でステップバイステップのプロセスを紹介します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して明確な指示を提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、シームレスなプラットフォーム互換性をサポートし、包括的なビデオコンテンツ管理を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用したトレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、リアルなAIアバターと洗練されたテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換します。ユーザーはAI生成のナレーションを簡単に作成し、メディアを統合することで、効果的な従業員トレーニングのためのビデオ作成プラットフォームプロセスを効率化できます。
HeyGenはプロフェッショナルなホスピタリティトレーニングビデオの制作を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なホスピタリティトレーニングビデオメーカーとして機能し、カスタマイズ可能なテンプレートと多様なAIアバターを備えた使いやすいビデオ作成プラットフォームを提供します。これにより、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、プロフェッショナルで一貫性のあるホスピタリティトレーニングビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは効率的なビデオコンテンツ管理と学習開発の拡大にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、柔軟なエクスポートオプションなどの機能を通じて、学習開発プログラムのためのビデオコンテンツを効率的に管理する力を組織に提供します。これらの機能により、ビデオコンテンツを既存のLMSやビデオコンテンツ管理システムに簡単に統合し、広範な従業員トレーニングを実現します。
HeyGenはオンボーディングとカスタマーサービストレーニングビデオ全体でブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは、ロゴの統合やカスタムカラースキームを含む強力なブランディングコントロールを提供し、オンボーディングとカスタマーサービストレーニングビデオ全体でブランドの一貫性を維持します。プラットフォームの多様なテンプレートを利用することで、すべてのビデオコンテンツに統一されたビジュアルスタイルを確保し、ブランドアイデンティティを強化します。