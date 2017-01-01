ホスピタリティトレーニングビデオジェネレーターで即時作成

テキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なマイクロラーニングビデオを生成し、スキル開発を簡単に向上させましょう。

新しいフロントデスクのホスピタリティスタッフ向けに、60秒の魅力的なオンボーディングビデオを制作してください。プロフェッショナルなAIアバターが、初日の重要な業務と会社の文化を案内します。このビデオは、歓迎的で清潔なビジュアルスタイルを持ち、親しみやすく安心感のあるナレーションと、明るい企業向けのバックグラウンドミュージックで、ポジティブな初体験を提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のホスピタリティスタッフ向けに、45秒のマイクロラーニングビデオを作成し、顧客サービスのトレーニングシナリオを掘り下げます。難しいゲストの苦情を冷静に処理するためのベストプラクティスを、落ち着いた指導的なビジュアルスタイルと明確で共感的なナレーションで鮮やかに示し、HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速にコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト2
ホテルスタッフが新しいルームサービス手順とメニューのプレゼンテーションのスキルを開発するための30秒の指導ビデオが必要です。そのビジュアルとオーディオ要素は簡潔で、アクション指向でプロフェッショナルであり、ストレートフォワードなナレーションと軽いバックグラウンドミュージックで提供され、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速に制作されます。
サンプルプロンプト3
グローバルなホスピタリティチーム向けに、効率的で温かいゲストチェックイン手順のベストプラクティスを専門的に紹介する60秒のホスピタリティトレーニングビデオを想像してください。プロフェッショナルで包括的なビジュアルスタイルと明確なナレーションが組み合わさり、HeyGenのナレーション生成機能を通じて、さまざまな言語やアクセントに対応し、より広いオーディエンスにリーチすることができます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホスピタリティトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで、ホスピタリティチーム向けのプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成し、オンボーディングとスキル開発を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを入力または貼り付けて開始します。私たちのプラットフォームは、テキスト-to-ビデオ技術を使用して、あなたの言葉を動的なビデオに変換し、ホスピタリティトレーニングビデオの明確なコミュニケーションを保証します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターからバーチャルプレゼンターを選択します。これらのデジタルプレゼンターは、一貫した品質とプロフェッショナリズムでマイクロラーニングビデオを提供します。
3
Step 3
ビジュアルと音声を追加
関連するストックメディアや自身のアップロードを使用してトレーニングを強化します。グローバルチームに合わせて、さまざまな言語でリアルなナレーション生成を行います。
4
Step 4
エクスポートと統合
好みのアスペクト比を選択し、ビデオをエクスポートして魅力的なコースを完成させます。完成したトレーニングコンテンツを既存のLMS統合にシームレスに統合し、簡単に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な運用手順を簡素化

.

AI生成ビデオを使用して、複雑なホスピタリティ手順とプロトコルを明確にし、スタッフが情報を理解しやすく適用しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の組織のトレーニングと開発を向上させることができますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターとリアルなAIアバターを使用して、オンボーディングやスキル開発に最適な魅力的で一貫性のあるトレーニングビデオを作成する力を提供します。これにより、マイクロラーニングビデオや包括的なコースの作成が効率化され、チーム全体で一貫したトレーニングが保証されます。

HeyGenでコンテンツを制作するにはビデオ編集の専門知識が必要ですか？

いいえ、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、事前の編集スキルがなくても、バーチャルプレゼンターと多様なビデオテンプレートを使用して高品質なAIビデオを生成できます。その直感的なプラットフォームにより、プロフェッショナルなビデオ制作が誰にでもアクセス可能です。

HeyGenのプラットフォームを使用してどのようなプロフェッショナルビデオを作成できますか？

HeyGenは、マーケティングビデオ、セールスイネーブルメントコンテンツ、製品説明、顧客サービストレーニングなど、幅広いプロフェッショナルビデオの作成をサポートします。そのスケーラブルなビデオ自動化機能により、さまざまなコミュニケーションニーズに効率的に対応できます。

HeyGenはどのようにしてテキストスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換しますか？

HeyGenは、洗練されたテキスト-to-ビデオ技術を通じて、書かれたスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換することで、ビデオ制作を簡素化します。ユーザーはAIアバターと高度なナレーション生成を活用して、シームレスに物語を生き生きとさせることができます。