ホスピタリティサービスビデオジェネレーター：今すぐ予約を増やしましょう
AIビデオ作成を活用してゲスト体験を向上させ、リアルなAIアバターを使用したバーチャルプロパティツアーで直接予約を増やしましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいホスピタリティスタッフ向けに、ゲストのチェックインに関するベストプラクティスを紹介する45秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを開発してください。このビデオは、明確な指示デモンストレーションと、権威あるが親しみやすい声のナレーションを備え、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して効率的にコンテンツを作成します。
ホテルの週末ブランチスペシャルをソーシャルメディアのフォロワーに宣伝する、ダイナミックな15秒のソーシャルメディアコンテンツを制作してください。このビデオは、トレンドのオーディオと視覚的に魅力的な料理のショットを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズ機能と字幕/キャプションを活用して、さまざまなプラットフォームに対応します。
到着前に確認済みのゲストに向けた、温かくパーソナライズされた20秒のウェルカムビデオを生成してください。部屋の一部とホテルの主要情報を提供します。このホスピタリティサービスビデオジェネレーターの出力は、フレンドリーで歓迎的なトーンとソフトなバックグラウンドミュージックを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質なビジュアルを提供し、AIアバターを使用して個人的な挨拶を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてホテルのマーケティングビデオやバーチャルツアーを強化できますか？
HeyGenは、ホスピタリティビジネスが魅力的なプロパティツアーや高品質なマーケティングビデオを簡単に作成し、直接予約を促進するのを支援します。私たちのAIビデオ作成プラットフォームを活用して、アメニティや宿泊施設をダイナミックにソーシャルメディアコンテンツで紹介しましょう。
HeyGenがホスピタリティサービスのトレーニングに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、顧客サービストレーニングを含む重要なトレーニングビデオの制作を簡素化します。テキスト・トゥ・ビデオ機能とリアルなAIアバターを活用して、包括的なオンボーディングやコンプライアンス手順のビデオを効率的に作成できます。
HeyGenで作成したビデオのビジュアル要素やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、ユニークなシーン要素でビデオをパーソナライズできます。これにより、ホスピタリティサービスビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドイメージを維持します。
HeyGenは異なるマーケティングチャネル向けのさまざまなビデオフォーマットの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供し、YouTube、Instagram、TikTokなどのプラットフォーム向けに短いソーシャルメディアコンテンツから長いホテルビデオツアーまで、さまざまなフォーマットをサポートしています。ビデオコンテンツを簡単に作成し、適応させることができます。