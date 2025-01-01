ホスピタリティマーケティングビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成

スクリプトをすばやく魅力的なホスピタリティプロモーションに変換します。テキストからビデオへの機能で、素晴らしい結果を簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ブティックホテルのマーケティングチーム向けに、30秒の魅力的なプロモーションビデオを開発し、ユニークなセールスポイントをスリークでモダンなビジュアル美学とエレガントなソフトジャズ音楽で強調します。この魅力的なコンテンツは、HeyGenのビデオテンプレートを活用して、ラグジュアリーなオファーの洗練された概要を迅速に作成します。
サンプルプロンプト2
レストランチェーンの新入社員向けに、60秒のマイクロラーニングビデオを制作し、基本的なホスピタリティ原則を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で指導的かつフレンドリーで、励ましのバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して、トレーニングスクリプトを魅力的なビデオに変換し、このオンボーディング資料を簡単に作成します。
サンプルプロンプト3
ホスピタリティブランドのソーシャルメディアマネージャーを対象にした15秒のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツをデザインし、優れたサービスのためのクイックヒントに焦点を当てます。ビデオはトレンディで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、ロイヤリティフリーのポップミュージックを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、プロフェッショナルなナレーションでオーディエンスとのつながりを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホスピタリティ原則ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、基本的なホスピタリティ原則を教え、ゲスト体験を向上させ、スタッフのオンボーディングを効率化する魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成します。

Step 1
スクリプトを貼り付ける
HeyGenのテキストからビデオへの機能を利用して、ホスピタリティ原則をダイナミックなビデオコンテンツに変換します。
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
原則をナレーションするAIアバターを選び、シーンを設定する適切なビデオテンプレートを選択します。
Step 3
ブランディング要素を適用
直感的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴとカラーパレットを統合し、一貫したビジュアルアイデンティティを確保します。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
洗練されたビデオを生成し、ソーシャルメディアコンテンツや社内トレーニングに最適な形式で簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントを向上

ホスピタリティチームのオンボーディングとトレーニングプログラムを強化し、知識の定着とスタッフのパフォーマンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてホスピタリティマーケティングを魅力的なビデオコンテンツで強化できますか？

HeyGenは「ホスピタリティマーケティングビデオメーカー」ユーザーに、非常に「魅力的なコンテンツ」や「プロモーションビデオ」を迅速に作成する力を与えます。「AIアバター」や「ビデオテンプレート」を活用して、優れた「ゲスト体験」を紹介し、ブランドのエンゲージメントを促進する魅力的なビジュアルストーリーを作成できます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してどのような種類のプロモーションビデオを作成できますか？

強力な「AIビデオジェネレーター」として、HeyGenは多様な「プロモーションビデオ」を制作することができます。ソーシャルメディア向けの「アニメーションビデオ」、物件ツアー、特別オファーなどです。「テキストからビデオへの機能」と「ボイスオーバー生成」により、スクリプトを洗練されたプロフェッショナルなアウトプットに簡単に変換できます。

HeyGenはホスピタリティブランドのアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、すべての「ホスピタリティマーケティング」活動において視覚的一貫性を確保するための強力な「ブランディングコントロール」を提供しています。ロゴ、好みの色、フォントを簡単に「ビデオテンプレート」に統合し、一貫性のある認識可能なブランドイメージを維持できます。

HeyGenはホスピタリティビジネス向けのソーシャルメディアコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的な「ドラッグアンドドロップエディター」と事前にデザインされた「ビデオテンプレート」を使用して、ホスピタリティ向けのダイナミックな「ソーシャルメディアコンテンツ」の生成プロセスを簡素化します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームにビデオを迅速に適応させ、リーチとエンゲージメントを最大化します。