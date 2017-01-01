ホスピタリティ概要ビデオジェネレーター：ブランドを高める

スクリプトからのテキストを使用して、ゲスト体験を向上させるための素晴らしいプロパティツアーとマーケティングビデオをシームレスに作成します。

ホスピタリティ業界のマーケティングチームやコンテンツクリエイターを対象にした60秒の指導ビデオを作成してください。このビデオでは、HeyGenのAIビデオジェネレーターがどのようにしてプロフェッショナルなホスピタリティ概要ビデオコンテンツの制作を簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、明確で権威あるナレーションを用いて、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用してスクリプトを完全なビデオに変えるシームレスなプロセスを強調します。

サンプルプロンプト1
小規模ホテルのオーナーやB&Bマネージャー向けに、彼らのユニークなプロパティを紹介するためのビデオ作成の容易さを示す45秒の魅力的なプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルの美学は温かく招待的で、明るい背景音楽と親しみやすく励みになるナレーションが伴います。高度な編集スキルを必要とせずに、利用可能なテンプレートとシーンを使用して魅力的なプロパティツアーを迅速に構築する方法を示すことで、HeyGenの使いやすさを強調します。
サンプルプロンプト2
新しいゲスト向けの1分間のパーソナライズされたウェルカムビデオを想像してください。これは、革新的なコミュニケーションを通じてゲスト体験を向上させたいホテル管理者を対象としています。ビジュアルスタイルは洗練されており、歓迎的で、AIアバターが視聴者に直接パーソナライズされたメッセージを届けます。音声はスムーズでプロフェッショナルであり、HeyGenのAIアバター機能が到着前からのつながりを育む非常に魅力的でパーソナライズされたビデオコンテンツを作成できることを示します。
サンプルプロンプト3
大規模ホテルチェーンのHRおよびトレーニング部門を対象とした2分間のホスピタリティトレーニングモジュールを設計し、新しいスタッフのオンボーディングに焦点を当てます。ビデオは明確で指導的なビジュアルスタイルを持ち、画面に箇条書きが表示され、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された明確で理解しやすいナレーションがサポートします。アクセシビリティのための字幕/キャプションの有用性を強調し、このツールが学習プロセス中の従業員のエンゲージメントを大幅に向上させる方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホスピタリティ概要ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールでゲスト体験を向上させ、プロパティを紹介する魅力的なホスピタリティ概要ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ホスピタリティ概要ビデオのためのスクリプトを作成または貼り付けてください。当プラットフォームはテキストからビデオへの機能を活用し、アイデアをダイナミックなビジュアルストーリーに効率的に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンから選択し、プロパティを視覚的に表現します。ブランドの美学に完璧にマッチするように外観と雰囲気を調整し、魅力的な概要を作成します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
プロフェッショナルな音声でビデオを強化します。ボイスオーバー生成機能を利用して、明確で魅力的なナレーションを追加し、メッセージが効果的に伝わるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
字幕/キャプションを追加して、より広いアクセス性を確保し、作成を完成させます。完成したら、洗練されたビデオをエクスポートして、ホスピタリティ概要を簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ホスピタリティトレーニングとエンゲージメントを向上

AIを活用した効果的なトレーニングビデオを開発し、ホスピタリティ業界での従業員のスキルを向上させ、定着率を高めます。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターはホスピタリティ向けのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを使用してテキストを洗練されたビデオコンテンツに変換し、カスタマイズ可能なAIアバターと使いやすいインターフェースを備えています。このテキストからビデオへの機能により、ホスピタリティの専門家にとってビデオ作成プロセスが迅速かつ効率的になります。

HeyGenはホテル向けのプロフェッショナルなマーケティングビデオやプロパティツアーを制作できますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、マーケティングビデオやプロパティツアーがブランドアイデンティティを反映することを保証します。また、メディアライブラリを利用してストックサポートを行い、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することができ、ゲスト体験を効果的に紹介できます。

HeyGenはゲスト体験コミュニケーションを向上させるためにどのような特定の機能を提供しますか？

HeyGenは高度なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを備えたパーソナライズされたビデオ作成を可能にします。これにより、明確でアクセスしやすいコミュニケーションが保証され、ホテルはゲスト体験を大幅に向上させる魅力的なメッセージを届けることができます。

HeyGenのAIアバターテクノロジーはホスピタリティトレーニングビデオの作成をサポートしますか？

はい、HeyGenのリアルなAIアバターは、テキストスクリプトから魅力的なホスピタリティトレーニングビデオを開発するのに最適です。この機能により、俳優や複雑なビデオ撮影を必要とせずに、一貫した高品質のコンテンツを通じて効率的な従業員エンゲージメントが可能になります。