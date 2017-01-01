ホスピタリティ業界のマーケティングチームやコンテンツクリエイターを対象にした60秒の指導ビデオを作成してください。このビデオでは、HeyGenのAIビデオジェネレーターがどのようにしてプロフェッショナルなホスピタリティ概要ビデオコンテンツの制作を簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、明確で権威あるナレーションを用いて、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用してスクリプトを完全なビデオに変えるシームレスなプロセスを強調します。

