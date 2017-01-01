ホスピタリティオンボーディングビデオメーカー: 効率化とエンゲージメント
スクリプトからのテキスト-to-ビデオで新入社員向けの魅力的でパーソナライズされたウェルカムビデオを迅速に作成し、会社の文化を高め、HRの貴重な時間を節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員を対象とした60秒のパーソナライズされたウェルカムビデオを作成し、従業員のオンボーディングプロセスを効率化し、HRの時間を節約します。この情報豊かでモダンなビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して部門長を紹介し、主要な福利厚生を説明します。クリーンなビジュアルスタイルと明確なテキストオーバーレイ、そしてフレンドリーで励みになる声を使用し、各新入社員が個別に認識され、新しい旅について情報を得られるようにします。
ホスピタリティ施設への魅力的な紹介として機能する30秒のダイナミックなデジタルオンボーディングビデオを開発します。HeyGenの事前に用意されたテンプレートとシーンを使用して、このビデオは主要な運営エリアのクイックビジュアルツアーを提供し、すべての新しいスタッフに日常の期待を伝えます。鮮明なビジュアル、明るい音楽、そして簡潔なナレーションを特徴とし、初めての体験をエキサイティングで情報豊かにします。
新入社員向けに、コアな会社文化と比類のないゲスト体験を強化する魅力的な40秒のビデオをデザインします。この理想的なビデオは、HeyGenのようなビデオ作成プラットフォームで簡単に作成され、アクセシビリティのために字幕/キャプション機能を利用し、優れたサービス、幸せなゲスト、豪華な設備のエレガントなビジュアルを特徴とし、洗練されたサウンドトラックとブランドの卓越性へのコミットメントを表現するインスピレーションに満ちたナラティブが伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはホスピタリティ業界の新入社員のオンボーディング体験をどのように向上させますか？
HeyGenはホスピタリティ企業に、新入社員向けの魅力的なAIパワードウェルカムビデオを作成する力を与え、従業員のオンボーディング体験を大幅に向上させます。これらのパーソナライズされたウェルカムビデオは、強い第一印象を与え、初日からのつながりを促進します。
HeyGenはオンボーディングビデオ作成を簡素化するための事前に用意されたビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなオンボーディングビデオの作成を効率化するために特別に設計された幅広い事前に用意されたビデオテンプレートを提供しています。これにより、HRチームは貴重な時間を節約し、デジタルオンボーディングの一貫したメッセージを効率的に提供できます。
HeyGenのAIアバターを使用して新入社員向けのパーソナライズされたウェルカムビデオを作成できますか？
もちろんです！HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターを活用して新入社員向けの非常にパーソナライズされたウェルカムビデオを作成できます。スクリプトからテキスト-to-ビデオを簡単に作成し、すべての新入社員が会社の文化へのユニークで魅力的な紹介を受けることができます。
HeyGenがトレーニングモジュールに最適なホスピタリティオンボーディングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、プロフェッショナルなトレーニングモジュールと包括的なオンボーディングビデオを迅速に作成するためのツールを提供することで、理想的なホスピタリティオンボーディングビデオメーカーとして際立っています。これにより、トレーニング時間が短縮され、一貫した情報提供が保証され、最終的にはチームの定着率が向上します。