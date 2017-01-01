ホスピタリティオンボーディングビデオジェネレーター：トレーニングの効率化
AIアバターを使用して魅力的な従業員オンボーディングビデオを迅速に作成し、トレーニング時間を短縮し、新入社員の定着率を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能と明確な字幕を活用して、フロントデスクの新入社員がチェックイン手続きを迅速に理解できるようにする60秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。プロフェッショナルなビジュアルスタイルと情報豊かな音声で提示します。
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、既存のホスピタリティスタッフ向けに、ゲストサービスのベストプラクティスを強化し、従業員の定着を促進する30秒の魅力的なマイクロラーニングビデオを制作してください。活気あるビジュアルスタイルとインスピレーションを与える背景音楽を特徴とします。
HeyGenのアスペクト比のリサイズと明確な字幕を使用して、ホスピタリティ業界の主要な業務タスクに焦点を当てた新しいチームメンバー向けの30秒のクイックトレーニングモジュールを設計してください。明確で直接的なビジュアルスタイルと指導的な音声トーンで提供し、従業員のオンボーディングの一環とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてホスピタリティオンボーディングビデオを向上させますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーター技術を使用して、魅力的でパーソナライズされたビデオをAIアバターで作成することで、ホスピタリティオンボーディングを変革します。これにより、従業員のオンボーディング体験が向上し、新入社員に企業文化を効果的に紹介できます。
HeyGenが新入社員向けのビデオ作成プラットフォームとして理想的な理由は何ですか？
HeyGenは直感的なテキスト・トゥ・ビデオ機能とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、従業員オンボーディングビデオの作成を簡素化します。広範なビデオ制作スキルがなくても、新入社員向けのマイクロラーニングビデオや包括的な従業員トレーニングモジュールを迅速に生成できます。
HeyGenは私たちの採用ビデオにプロフェッショナルなAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなAIアバターを仮想プレゼンターとして採用ビデオや従業員トレーニングコンテンツに統合することができます。これらのアバターは、企業のロゴやカラーでブランド化され、すべてのビデオコミュニケーションに一貫性と洗練された外観を保証します。
HeyGenはどのようにしてオンボーディングビデオをすべての新入社員にアクセス可能にしますか？
HeyGenはすべてのコンテンツに自動的に字幕を生成することで、オンボーディングビデオを包括的にします。この機能は、魅力的なAIアバターと組み合わせることで、重要な情報をすべての新入社員にとって理解しやすくし、従業員の定着率を向上させます。