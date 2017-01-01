ホスピタリティマーケティングビデオメーカー: ブランドを強化

スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、魅力的なホテルマーケティングビデオを迅速に生成し、オーディエンスを魅了し、ブランドの存在感を高めましょう。

家族連れからビジネス旅行者まで、潜在的なゲストを惹きつけるためのホテルマーケティングビデオを30秒で作成してください。ビジュアルスタイルは、歓迎感と豪華さを感じさせるもので、柔らかくエレガントなバックグラウンドミュージックを伴い、主要なアメニティと全体的なゲスト体験を強調します。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、制作プロセスを効率化し、洗練された最終製品を確保してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ユニークな体験を求める若い旅行者をターゲットにした、ソーシャルメディア向けの15秒のプロモーションビデオクリップを作成してください。このビデオは、エネルギッシュでアップビートなビジュアルスタイルで、ダイナミックなカットとトレンドの音楽を特徴とし、InstagramやTikTokのようなプラットフォームに最適です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、最大限のリーチを確保してください。
サンプルプロンプト2
イベントプランナーや企業クライアントを対象とした、ホスピタリティマーケティングビデオメーカーのための45秒の情報提供プレゼンテーションビデオを開発してください。このビデオは、プロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、明確で魅力的なナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターを仮想ホストとして活用し、視聴者に会場のイベント能力を案内し、正確なナレーション生成でさらに強化します。
サンプルプロンプト3
ラグジュアリーホスピタリティグループのブランド認知を強調する、ビデオ作成プラットフォーム上での60秒のインスパイアリングな物語をデザインしてください。このシネマティックなストーリーテリングビデオは、ブランドマネージャーやマーケティングプロフェッショナルを対象としており、ブランドの哲学を高揚感のあるオーケストラのスコアで伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してスクリプトを作成し、自動字幕/キャプションで全ての重要なメッセージを明確に伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホスピタリティマーケティングビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールを使用して、魅力的なホテルマーケティングビデオとプロモーションコンテンツを簡単に作成し、ブランドのオンラインプレゼンスを向上させましょう。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
プロパティやサービスを紹介するために設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択して、ホスピタリティマーケティングビデオを始めましょう。あるいは、スクリプトから始めるためにテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してください。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップツールを使用してビデオをパーソナライズし、豊富なストックライブラリからメディアを追加するか、自分のメディアをアップロードします。ブランドのロゴや色を統合し、ブランドコントロールを使用して一貫した外観を維持します。
3
Step 3
音声とアバターで強化
プロフェッショナルなナレーション生成やリアルなAIアバターを選んでコンテンツを提示し、メッセージを高めましょう。ダイナミックな字幕/キャプションを追加して、より広いオーディエンスを引き付けます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でプロモーションビデオを最終化し、エクスポートします。高品質のビデオをソーシャルメディアチャンネルで簡単に共有し、より多くの潜在的なゲストにリーチしましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ゲストの声を強調

輝かしいゲストレビューを魅力的なAIビデオに変換し、ポジティブな体験を紹介して信頼を築き、新しい予約を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてホスピタリティマーケティングビデオを強化できますか？

HeyGenは強力なホスピタリティマーケティングビデオメーカーとして機能し、ホテルやビジネスのための魅力的なプロモーションビデオを作成することができます。リアルなAIアバターや多様なビデオテンプレートを活用して、アメニティやサービスを効果的に紹介し、ブランド認知を高めることができます。

HeyGenはマーケティングのための使いやすいビデオ作成プラットフォームですか？

はい、HeyGenは直感的なAIビデオエディターおよびビデオ作成プラットフォームとして設計されています。ドラッグ＆ドロップツールとAI駆動のツールを使用して、テキストをビデオに簡単に変換でき、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルなマーケティングコンテンツを作成できます。

HeyGenはアニメーションマーケティングのためにどのようなクリエイティブなビデオ要素を提供していますか？

HeyGenは、フォトリアリスティックなAIアバターを含む強力なクリエイティブ要素を提供し、さまざまなスタイルでメッセージを伝えることができます。高度なナレーション生成と組み合わせることで、ソーシャルメディアビデオやその他のプロモーションチャネルに最適な魅力的なアニメーションビデオを制作できます。

HeyGenは多様なマーケティングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは多用途なプロモーションビデオメーカーとして機能し、コンテンツ作成を加速させます。事前に構築されたビデオテンプレートを活用し、スライドショービデオから短い広告まで簡単に制作でき、アスペクト比のリサイズにより、マーケティングコンテンツがすべてのプラットフォームに適合します。