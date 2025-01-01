ホスピタリティ学習経路ビデオメーカー：トレーニングを向上
AIを活用したビデオ作成でホスピタリティトレーニングを変革。AIアバターを使用して魅力的なレッスンとパーソナライズされた学習経路を作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なホスピタリティスタッフ向けに、新しいカスタマーサービスプロトコルの「スキルアップ」に焦点を当てた60秒のビデオを開発します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で簡潔な音声を採用してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたガイドラインを効率的に「魅力的なビデオレッスン」に変換し、サービス改善の重要なポイントを強調します。
ホスピタリティ管理トレーニーを対象に、「パーソナライズされた学習経路」がキャリア開発にどのように役立つかを示す90秒のビデオを制作します。ビジュアルと音声スタイルは洗練され戦略的で、洗練されたビジュアルと自信に満ちた権威あるナレーションを使用してください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してコンテンツを効果的に構成し、学習者を高度な「従業員トレーニング」モジュールに導きます。
ホスピタリティのHRおよびトレーニングマネージャーを対象にした30秒のプロモーションビデオをデザインし、「ホスピタリティ学習経路ビデオメーカー」を使用して「LMS」用のコンテンツを簡単に作成できることを示します。ビジュアルはダイナミックで説明的であり、ユーザーフレンドリーさを強調し、親しみやすく役立つ声を伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、より広いリーチを確保してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のチームのホスピタリティトレーニングをどのように革新できますか？
HeyGenはAIを活用した迅速なビデオ作成を可能にし、スクリプトを魅力的なビデオレッスンに変換します。リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、オンボーディングやスキルアップのための魅力的なコンテンツを作成し、従業員トレーニングプログラムを大幅に改善します。
HeyGenは従業員のためのパーソナライズされた学習経路を作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはパーソナライズされた学習経路を開発する力を提供します。ダイナミックなAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、個々の従業員のニーズに応じた特定のモジュールを作成し、組織内でのエンゲージメントと知識の保持を向上させます。
HeyGenを使用してLMS用にどのようなビデオレッスンを作成できますか？
HeyGenを使用すると、あらゆるLMSに適した多様で魅力的なビデオレッスンを作成できます。テキスト-to-ビデオ機能を利用してコンテンツを簡単に生成し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを組み込み、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートして、オンラインコースや統合学習プラットフォームに最適化します。
HeyGenを使用してホスピタリティ学習経路ビデオを作成するプロセスはどれほど簡単ですか？
HeyGenを使用してホスピタリティ学習経路ビデオを作成するプロセスは非常に簡単です。スクリプトを入力し、豊富なメディアライブラリから選択するか、事前に構築されたビデオテンプレートを利用し、HeyGenのAIを活用したビデオ作成がテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとナレーションを追加して配信準備を整えます。